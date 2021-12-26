Кристину Асмус оскорбили после того, как она честно рассказала о своей болезни

Впервые из-за Кристины Асмус отменили несколько спектаклей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус наконец решилась рассказать, как тяжело переболела меньше месяца назад. По её же признанию, она работает как не в себя. И вот результат переутомления: подвел иммунитет, весь ноябрь она провела в больнице. «Адский ноябрь был…», - написала актриса на своей страничке в Инстаграме.

Сначала заболела её дочь 7-летняя Анастасия. Кишечная инфекция. Кристина с дочкой лежала в инфекционном отделении. Потом саму Асмус подкосил жестокий грипп. Потом - снова были проблемы с дочкой. После гриппа у Кристины начались осложнения. «Столько скорых мы в жизни не вызывали. Антибиотиков море. Впервые из-за меня несколько спектаклей отменили. И впервые я не выписывалась из больниц раньше времени и не рвалась до конца больничного никуда. Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец», - искренне поделилась актриса со своими подписчиками.

Подытожила и сделала выводы: «Вакцинируйтесь, друзья! Болеть очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида». Этими словами открыла ящик Пандоры. В Сети такое началось…

"Вангую нашествие антиваксеров", - предположил Родион Газманов. И не ошибся.

Из самых безобидных комментариев был дан Кристине совет: поддерживать свой иммунитет, высыпаться и "не злоупотреблять резервами здоровья в попытках заработать все деньги мира". «Чтобы быть здоровым, надо правильно питаться, пить витамины и соблюдать режим, а не работать на износ. И не то, о чём вы говорите. Вот и прививайтесь, а остальные сами как-нибудь без ваших советов разберутся, что им делать, а что нет», – злобно упрекнули актрису ее подписчики.

Кстати, и Газманову-младшему тоже досталось: «Вы дружите с людьми, которые против вакцинации. Своим друзьям вы тоже про антиваксеров кричите?», - неистовые припечатали Газманова.

За два часа Кристина Асмус потеряла тысячу подписчиков в Инстаграме (всего их у нее более 4 миллионов).

Она прочитала все комментарии и написала следующий пост, уже гневный: «Государственная подстилка! Тебе заплатили! Пропаганда! Отписка! Шлюха! На всё готова ради денег! Это, а также проклятия и публичное сжигание меня на костре, можно почитать в комментариях к моему предыдущему посту. Там я написала, что тяжело переболела гриппом с осложнениями. А также то самое слово, которое нельзя называть. И понеслааааааась!!!!! 1000 людей отписались за 2 часа!! И меня обвинили во всех смертных грехах сразу. Ладно, сорян, что написала «вакцинируйтесь», вместо «не знаю, как вы, а я после месяца в больнице всё-таки за вакцину» Теперь уже и открытость в Инстаграме воспринимается как агитка и проплаченный пост. Я тоже была о вас лучшего мнения. Теперь буду стараться избегать глаголы в постах».