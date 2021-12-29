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Общество29 декабря 2021 5:00

Чтобы последние дни тяжелобольных прошли достойно: Фонд «Вера» запустил новогоднюю акцию «Сейчастье»

За пожертвование вам на почту пришлют красивую онлайн-открытку с уникальной иллюстрацией
Елизавета ГАЙДУК
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За несколько лет участники акции собрали более 6,3 миллиона рублей

За несколько лет участники акции собрали более 6,3 миллиона рублей

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» запустил новогоднюю акцию «Сейчастье». Вам - красивые онлайн-открытки за пожертвования, которые придут на электронную почту, а все средства пойдут на помощь тяжелобольным людям, чтобы им не пришлось страдать в одиночестве и проводить свои последние дни в страхе и боли.

Каждая иллюстрация отражает новогодние истории из жизни пациентов хосписов, которые научились ценить каждую минуту. Все рассказы собрали специально для акции. Например, одна из них повествует о маленьком чуде.

Каждая иллюстрация отражает истории из жизни пациентов хосписов

Каждая иллюстрация отражает истории из жизни пациентов хосписов

Пациентка хосписа загадала букет сирени - и это в декабре! Но несмотря на то, что на дворе зима, ее желание сбылось. Ситуацию проиллюстрировала Sainte Marie, работающая с такими брендами как Harper's Bazaar, The Interview, Vogue.

Акция проводится уже не впервые, и за несколько лет участники собрали более 6,3 миллиона рублей. Открытки покупают не только частные благотворители, но и компании.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС