Нижегородский парк Швейцария – оазис живой природы в мегаполисе

Фотографии: Марина Скрипкина

Каким должен быть идеальный парк? У каждого на этот счёт свои представления. Кому-то обязательно требуются развлечения и аттракционы. Другим нужно место, где можно почитать. А ещё wi-fi , фонтаны, цветы, словом маленький рай… И, желательно, каток – зимой.

В минувшую субботу в Нижнем Новгороде полностью открылся для посещений обновленный парк Швейцария. И, пожалуй, он полностью соответствует запросам самых требовательных горожан.

В день открытия погода, к сожалению, подпортила праздник. Гостей было немного.

Фотографии: Марина Скрипкина

Зато 26 декабря парк буквально заполонили любопытные горожане. Ещё бы, парк “Швейцария” – крупнейший объект инфраструктурной программы к юбилею Нижнего Новгорода “Город 800”. К годовщине более пятидесяти гектаров парка обзавелись современной инфраструктурой для посетителей всех возрастов. Обустроено 14 детских площадок и 11 спортивных зон, беговая дорожка и скейт-парк.

Фотографии: Марина Скрипкина

Также в Швейцарии благоустроено верхнее плато, появились зоны для тихого отдыха и прогулок, кафе, туалеты и читальни. Высажены молодые деревья и кустарники. Проведено новое освещение, установлено видеонаблюдение. Отреставрировали входные группы и три километра ограды, которые являются объектами культурного наследия. Теперь в парке есть даже крытая площадка для олимпийского вида спорта – кёрлинга, который завоёвывает в нашей стране всё большую популярность.

Фотографии: Марина Скрипкина

А ведь ещё недавно парк Швейцария был в запущенном состоянии. В глаза бросалась неухоженность территории, не было ни спортивных площадок, ни удобных скамеек для отдыха, ни, даже, туалетов, а асфальтовое покрытие дорожек разрушилось от времени.

Фотографии: Марина Скрипкина

Вообще Нижнему Новгороду, с точки зрения сохранности городской растительности, очень повезло. Местные власти не пошли на поводу у крупных застройщиков, в угоду которым во многих российских мегаполисах вырубаются маленькие парки и скверы внутри городских районов. На месте таких зелёных островков, расположенных в шаговой доступности от домов строятся коммерческие объекты – торговые центры, жильё, парковки.

Фотографии: Марина Скрипкина

А в столице Приволжья сохраняют оазисы зелени, где можно выйти на прогулку с ребёнком, посидеть на лавочке после работы или заняться спортом. Да и воздух в городе становится в результате такой политики заметно чище. Ведь горожанам для комфортной жизни нужны и развлечения, и бесплатные спортивные площадки, и, конечно, уголки природы, где можно не только перевести дух и отдохнуть от повседневной рабочей суеты, но и побыть в тишине, наедине с собой, наблюдая за птицами и дикими животными, которые иногда встречаются даже в крупных городах.

А теперь в Нижнем Новгороде появилась ещё одна точка притяжения для тысяч горожан и гостей города, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Даже сейчас, в зимнюю стужу в парке Швейцария можно покататься на коньках. Проложить свою лыжню. Поиграть в снежки или просто побродить по дорожкам этого красивейшего места и покормить птиц. Всего через несколько месяцев здесь разобьют цветники, откроют беседку-оранжерею с редкими цветами. На удобных дорожках станут прогуливаться мамочки с колясками. А на площадках для воркаута появятся молодые люди.

Фотографии: Марина Скрипкина

Какой-нибудь дотошный критик, конечно, сможет отыскать какие-то недостатки в преображённом месте отдыха и даже возмутиться тем обстоятельством, что такие траты никогда не окупятся. Но парк – это ведь не торговый центр, который должен обязательно приносить прибыль. Швейцария – грамотно спроектированный и современный парк. Это инвестиция в здоровье нижегородцев, в будущее детей. Такие территории делают место проживание людей комфортнее и экологичнее. Превращают его в притягательный для проживания район.

Фотографии: Марина Скрипкина

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Две площадки для выгула собак общей площадью 978 м2

• Три площадки для воркаута общей площадью 1369 м2

• Футбольное поле площадью 925 м2

КСТАТИ

До 9 января в «Швейцарии» будет проводиться множество игровых активностей в честь празднования Нового года и Рождества: анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, спортивные игры, творческие мастер-классы и мультимедийные шоу. Парк встретит гостей новогодним оформлением: у центрального входа загорелась звезда-комета, деревья засветились разноцветными гирляндами, будут работать световой фонтан и яркие фотозоны. По дорожкам парка следует Новогодний экспресс.