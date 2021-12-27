Революционное средство от ожирения и точный диагноз “из интернета”: 5 самых удивительных достижения медицины в 2021 году

Проблему нехватки донорских органов можно решить с помощью животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Успешная трансплантация человеку почки свиньи

Ученые считают, что с помощью человеческих ресурсов решить проблему нехватки донорских органов невозможно - доноров слишком мало. Вряд ли у кого-то из нас в хозяйстве найдется ненужная печень или поджелудочная железа. Между тем ежегодно в мире проводится примерно 100 тысяч операций по пересадки почки, только в каждом третьем случае органы дают живые доноры (в остальных случаях почки получают от умерших людей). При этом сотни тысяч пациентов находятся в листе ожидания, многие умирают не дождавшись своей очереди.

Проблему нехватки органов можно было бы решить пересадкой почек животных. Лучше всего на роль доноров подходят свиньи, чьи внутренние органы анатомическим похожи на наши. Но как преодолеть межвидовой барьер? В этом году ученым удалось совершить прорыв. Агрессивный иммунный ответ возникает, когда организм человека обнаруживает особую молекулу сахара - альфа-гал, он вырабатывается у хрюшек. Исследователи вырастили особую породу генно-модифицированных хряков, у которых был выключен ген, ответственный за выработку этой молекулы.

Операция прошла в два этапа: сначала пациенту пересадили вилочковую железу свиньи: этот орган участвует в иммунном ответе и такая операция была необходима, чтобы иммунная система не бунтовала против чужеродного органа. На втором этапе генно-модифицированную почку соединили с кровеносными сосудами бедра пациента. Донорский орган свиньи находился вне тела, но успешно функционировал в течении 54 часов. Впереди еще несколько экспериментов, но ученые получили ответ на главный вопрос: пересадку органов свиней человеку может сделать массовой и безопасной.

2. Google-доктор стал реальностью

Что там греха таить, многие из нас при проблемах со здоровьем первым делом ищут диагноз в поисковых системах. Что вызывает ядовитые насмешки врачей, когда мы приходим и делимся с ними сокровенным знанием. Однако в этом году компания Google объявила о создании приложения, которое действительно можно использовать в качестве “доктора по интернету”. Алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) будет консультировать пользователей по дерматологическим проблемам.

- Дерматологическими заболеваниями страдают 2 миллиарда человек во всем мире и каждый год Google обрабатывает 10 миллиардов запросов, связанных с проблемами кожи, волос или ногтей, - пояснил в корпоративном блоге Google Юань Лю, технический руководитель проекта. - В течении трех лет мы обучали нейросеть с помощью базы данных, которая насчитывала миллионы изображений и диагностических состояний, описанных лучшими дерматологами. В результате исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, продемонстрировало, что точность диагноза ИИ не уступает профессиональным дерматологам.

Google объявила о создании приложения, которое можно использовать в качестве “доктора по интернету”. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока приложение проходит стадию бета-тестирования с участием добровольцев. Вы тоже можете поучаствовать в этом эксперименте, для этого надо зарегистрироваться здесь. В общем доступе инструмент заработает в ближайшее время. Сервис работает очень просто, после запуска приложения надо сделать три фотографии проблемного участка кожи с разных ракурсов и ответить на несколько вопросов о типе вашей кожи и симптомах. После анализа искусственный интеллект выдаст вам свой диагноз и ответы на часто задаваемые вопросы. В Google подчеркивают, что приложение не заменяет консультации врача, но дает доступ к проверенной медицинской информации.

3. Лекарство от синдрома “Бенджамина Баттона”

Этим редким заболеванием страдают примерно 400 детей в мире. Но они часто оказываются в центре внимания, поскольку недуг поступает с ребятишками очень жестоко. Из-за генетического сбоя у детей после рождения появляются признаки преждевременного старения. Прогерия или болезнь Бенджамина Баттона (это название появилось по мотивам известного фильма с Брэдом Питтом в главной роли) развивается стремительно и такие дети очень редко доживают до совершеннолетия.

Ученые пытаются использовать технологии генетического редактирования, чтобы найти средство спасения для таких детей. Но пока такие исследования находятся на стадии экспериментов с мышами. Там достигнут большой прогресс, но до готового метода лечения еще очень далеко. А пока ученые создали первый сертифицированный препарат, который продлевает жизнь бедняжкам. Он называется Лонафарниб, лекарство предотвращает накопление в организме неправильного белка, который превращает детей в стариков. Это средство увеличивает продолжительность жизни в среднем на 2,5 года. Учитывая, что большинство таких пациентов умирают в возрасте 15 лет, это не так уж и мало. По крайней мере, теперь у них больше шансов дожить до момента, когда появится радикальный способ излечения.

4. Революционное средство от ожирения

Самое радикальное и эффективное средство сформулировала Майя Плисецкая. Оно называется “Не жрать!” К сожалению помогает оно далеко не всем. В России от ожирения страдают 15 процентов мужчин и 28 процентов женщин.

Лекарство, испытания которого закончились в марте этого года, считают революционным средством от лишнего веса. Называется оно Семаглутид или Wegovy. Участники эксперимента, тестировавшие препарат, в среднем потеряли 15 процентов своего веса. Для сравнения добровольцы из контрольной группы. которые так же сидели на низкокалорийной диете и выполняли физические упражнения, но принимавшие плацебо, потеряли всего 5% от исходного веса.

Лекарство, испытания которого закончились в марте этого года, считают революционным средством от лишнего веса. Фото: pixels.com

Эффект волшебных инъекций достигается за счет воздействия на зоны мозга, ответственные за аппетит. В результате вы смотрите на сосиски, колбаски и салат оливье уже без прежнего вожделения. Исследователи утверждают, что результативность этого метода сравнима с эффективностью бариатрических операций - так называют радикальные хирургические манипуляции по уменьшению объема желудка. Там потеря в весе спустя 1-3 года составляет 20-30 процентов. Но терапевтический способ гораздо безопаснее.

5. Первый в мире умный коленный сустав

Умными гаджетами уже никого не удивишь, а умные запчасти тела медики научились делать совсем недавно. В 2021 году одна из американских компаний вывела на рынок первый в мире умный имплант - им стал коленный сустав “Persona IQ” . В него встроен датчик, который отслеживает пять параметров:

- Диапазон движений в колене

- Количество шагов

- Длина шага

- Пройденное расстояние

- Скорость скорость ходьбы

В коленный сустав встроен датчик, который отслеживает пять параметров. Фото: pixels.com

Когда имплант установлен в тело пациента, он начинает передавать эти данные по беспроводной связи на базовую станцию. Затем информация уходит лечащему врачу. Ему уже не надо лично наблюдать и опрашивать пациента, чтобы понимать, как идет процесс восстановления и какую нагрузку необходимо добавить. Кроме того, это очень удобный способ сравнивать показатели подвижности до и после операции. Заряжать умное колено нет необходимости, датчик питается от батареи, которая рассчитана на срок около 10 лет. А сами данные собираются в пассивном режиме, пациенту-киборгу нет необходимости что-то делать дополнительно.