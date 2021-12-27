Мясо по-чешски, лапша по-тайски и закуска по-еврейски: накрываем международный новогодний стол за 3130 рублей

На праздничном столе - в верхнем ряду (слева направо): салат капрезе, салат «Старый Мюнхен», тапас по-каталонски, пад-тай. В нижнем ряду: картофель дофине, форшмак, свиная рулька, черничный пирог. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Душный новогодний Бангкок взлетал на воздух огнями фейерверков и посыпал визжащую от восторга толпу интуристов толстым слоем конфетти. А посреди этого безумия стояли мы с женой и мирно уплетали из пластиковых тарелок пад-тай - рисовую лапшу по-тайски с морепродуктами. Покачивающийся рядом англичанин втихаря подворовывал креветок из моей тарелки, но я делал вид, что it’s ok. Потому что все люди - братья! Тем более в эту волшебную ночь.

Ни мы, ни тот английский выпивоха по понятным причинам не сможем повторить этот трюк во время наступающих праздников. Но раз уж во многие страны сейчас поехать нельзя, остается одно: заменить реальное путешествие гастрономическим! Для этого мы выбрали «закрытые» направления, куда до пандемии россияне больше всего любили летать на Новый год. Ну или формально открытые, но с сильно усложненными условиями въезда, как тот же Таиланд. Взяли по одному национальному блюду от каждой из этих стран. И накрыли стол по всем новогодним правилам: с горячим, гарниром, салатами, закусками, десертом.

Заодно мы посчитали себестоимость каждого блюда (по ценам супермаркета у дома, где покупали продукты). Вышло 3130 рублей - не так уж и дорого, учитывая всю необычность затеи. Кстати, все готовилось в расчете на четырех человек. Поэтому, чтобы узнать себестоимость порции на каждого участника застолья, делите указанную сумму на четыре.

P.S.: а напитки пусть остаются на ваше усмотрение. Например, вы можете добавить британского акцента при помощи бутылки виски или плеснуть мексиканского задора кусачей текилой.

1. Италия: салат капрезе

Ингредиенты: 4 средних помидора, 200 г моцареллы, 1 упаковка базилика (25 г), оливковое масло.

Помидоры и моцареллу нарезать кружочками толщиной в 3-5 мм. Выложить по кругу в порядке «помидор - моцарелла - помидор - моцарелла», накрывая каждый сырный кружок листиком базилика. Полить оливковым маслом.

Есть и другие варианты сервировки. Например, выложить пирамидки «помидор - сыр - базилик» или просто хаотично-эстетично раскидать по тарелке томатные кружочки, а сверху - моцареллу и полить маслом.

Себестоимость: 340 рублей

Капрезе Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

2. Германия: салат Старый Мюнхен

Ингредиенты: 300 г полукопченой колбасы, 250 г твердого сыра, 150 г маринованных огурцов, 2 красных луковицы, 30 г петрушки, 30 г укропа, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны (15%), 1 ст. л. горчицы, половину ст. л. яблочного уксуса.

Колбасу, сыр и огурцы порезать либо соломкой (так красивее), либо небольшими кубиками (так удобнее есть). Лук порезать тонкими полукольцами, зелень мелко порубить. Все это смешать. В отдельной миске смешать майонез, сметану, уксус и горчицу. Заправить этой смесью салат.

Себестоимость: 460 рублей

Салат "Старый Мюнхен" Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

3. Испания: тапас по-каталонски

Ингредиенты: 3 средних помидора, 3 зубчика чеснока, батон, оливковое масло

Помидоры режем надвое, трем на терке, шкурку выбрасываем. Чеснок также трем на терке, добавляем к помидорам, солим, перемешиваем. Немного ждем и сливаем выделившуюся жидкость. Отрезаем 4 куска батона (как для бутерброда), каждый из них режем надвое. Хлеб поджариваем на сковороде или в тостере, поливаем оливковым маслом и выкладываем сверху смесь.

Есть еще вариант: терку не используем, а просто тщательно натираем поджаренный хлеб помидорами и чесноком, солим и поливаем маслом. Такой тапас надо есть сразу, иначе он быстро размокнет.

Себестоимость: 70 рублей

Тапас по-каталонски Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

4. Таиланд: пад-тай

Ингредиенты: 200 г рисовой лапши, 4 яйца, 12 королевских креветок (300-350 г), 4 зубчика чеснока, 100-150 г ростков сои или фасоли, 2 ст. л. сахара, 70 г рыбного или устричного соуса, 50 г зеленого лука, 50 г жареного несоленого арахиса, треть ч. л. перца чили, 1 лайм.

Потовим рисовую лапшу, как указано на ее упаковке (обычно она варится 2-3 минуты). В отдельной миске смешиваем рыбный соус, сахар и чили (до растворения сахара). Чистим креветок (если хотите совсем по-тайски, хвосты можно оставить). Чеснок режем тонкими кружочками, зеленый лук - трубочками длиной в 3-4 см. Лайм разрезаем на 4 части.

Все, что дальше, делается очень быстро на раскаленной сковороде, огонь должен быть почти на максимуме. Поэтому все ингредиенты должны быть под рукой. Первым делом жарим креветок 2-3 минуты, после чего убираем их на отдельную тарелку. Жарим чеснок и 2/3 зеленого лука 1 минуту. Отправляем к ним лапшу и заливаем смесью рыбного соуса, сахара и чили. Жарим 2 минуты, постоянно перемешивая. Перекладываем все это в отдельную тарелку. На сковороду выливаем немного растительного масла и вбиваем яйца. Жарим 2 минуты, быстро перемешивая и в процессе «разрезая» мешалкой на маленькие кусочки. Добавляем в сковороду к яйцам лапшу, которую мы перед этим обжарили с чесноком, луком и соусом, а также ростки сои и арахис. Жарим 2 минуты, постоянно помешивая. Готово! Выкладываем на тарелку, сверху - креветки и оставшийся лук. Перед едой выдавить на каждую порцию пад-тая сок четвертушки лайма. Есть палочками (но вилка не возбраняется).

Себестоимость: 500 рублей

Пад-тай Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

5. Франция: картофель дофине

Ингредиенты: 1 кг картофеля, 200 г твердого сыра, 1 яйцо, 200 мл сливок (20%), 200 мл молока, 1 зубчик чеснока, 4 ст. л. (65 г) сливочного масла, соль, черный молотый перец.

Картофель чистим, нарезаем тонкими кружочками. Сыр трем на крупной терке. Чеснок чистим. Смазываем форму для запекания маслом (2 ст. л.) и натираем чесноком. Яйцо взбиваем с молоком и сливками, смешиваем с картофелем и половиной сыра, солим, перчим и высыпаем все это в форму для запекания. Сверху равномерно выкладываем оставшийся сыр и кусочки масла. Запекаем 1 час в предварительно разогретой до 160 градусов духовке.

Себестоимость: 325 рублей

Картофель дофине Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

6. Израиль: форшмак

Ингредиенты: 2 средние селедки (общей массой 600 г), 1 большая луковица, 1 кислое яблоко (симиренко, антоновка или гренни смит), 70 г масла, укроп, молотый черный перец, вареное яйцо.

Селедку очистить, отделить от костей, порезать кусочками. Лук почистить, разрезать на 6-8 частей. Яблоко почистить, разрезать на 6-8 частей, удалить косточки. В блендере измельчить 2/3 селедки, 2/3 яблока и лук. Оставшуюся селедку и яблоко мелко порезать, добавить все это к смеси вместе с маслом, поперчить. Выложить на тарелку, украсить кружочками яиц и укропом. Поставить в холодильник на час.

Себестоимость: 180 рублей

Форшмак Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

7. Чехия: запеченная свиная рулька

Ингредиенты: 2 кг свиной рульки, 1 л темного пива, 1 луковица, 1 морковь, половину головки чеснока, 4 лавровых листочка, половину ч. л. гвоздики, половину ч. л. черного перца горошком, 1 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. тмина, пучок зелени, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы.

И морковь, и луковицу почистить и разрезать на четыре части. Выложить в кастрюлю рульку, морковь, лук, очищенный чеснок, лавровый лист, перец горошком, гвоздику. Вылить туда пиво, посолить. Довести до кипения и варить на слабом огне 1 час. Потом перевернуть рульку, добавить зелень, тмин и варить еще час. Мед и горчицу смешать, вынуть рульку и смазать этим соусом. Посолить, поперчить. Положить рульку в форму для запекания, на дно налить полстакана бульона, в котором она варилась. Запекать 40-50 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Раз в 10 минут можно поливать рульку бульоном.

Себестоимость: 775 рублей

Запеченная свиная рулька Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

8. Финляндия: черничный пирог

Ингредиенты: 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, 4 яйца, 150 г сахара, 350 г сметаны (15%), 20 г кукурузного крахмала, 250 г черники или голубики, ванилин.

Муку смешиваем с разрыхлителем. В отдельной миске смешиваем венчиком 2 яйца, соль, 60 г сахара. В блендере (чаша с ножами) «перемалываем» муку с порезанным на кусочки холодным сливочным маслом до состояния мелкой рассыпчатой крошки. Соединяем со взбитыми яйцами, замешиваем песочное тесто. Долго мять его не нужно: замешиваем до состояния, пока тесто не соберется в шар, который не будет липнуть к рукам. Распределяем его по дну формы равномерно, не толстым слоем, «поднимая» на бортики. Убираем в холодильник.

Делаем заливку. Для этого смешиваем 90 г сахара с крахмалом, двумя яйцами и ванилином. Добавляем сметану и взбиваем венчиком до однородности. Ягоды моем, сушим, размораживаем, выкладываем на тесто в форме. Заливаем сметанной смесью (заливка не должна доходить до верхнего края теста). Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Себестоимость: 480 рублей

Пирог с черникой Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оливье подорожал на 15%

Отдельно мы подсчитали расходы на самое русское новогоднее блюдо - салат оливье. Для этого взяли классический рецепт и записали цены из того же магазина. И выяснили, что себестоимость оливье в расчете на четверых - 467 рублей. Если сравнивать с нашим столом, то примерно как у салата Старый Мюнхен или черничного пирога.

Заодно мы взяли данные Росстата по росту цен на каждый из ингредиентов. И выяснили, что в декабре-2020 все это стоило 404 рубля. Получается, за год цена выросла на 15%.

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