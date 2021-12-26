В Москве эвакуировали людей из торгового центра "Метрополис" из-за человека с "гранатой"

Людей из торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе вечером в воскресенье, 26 декабря, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Фото: Кадр видео

Людей из торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе вечером в воскресенье, 26 декабря, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщают очевидцы, которые выкладывают видео в соцсети.

- Мы ничего не поняли - нам сказали выходить на улицу, - рассказала москвичка Екатерина, которая покинула торговый центр.

Посетители ТЦ рассказали, что наблюдали, как на выходе из магазина косметики охранник попытался остановить мужчину, который якобы не оплатил товар. Когда охранник попросил мужчину пройти с ним для выяснения обстоятельств, неизвестный стал кричать, что у него при себе граната и если его не отпустят, он взорвет ее прямо в торговом центре.

Посетителей попросили покинуть здание в целях безопасности. Некоторым пришлось выбегать на улицу без верхней одежды - температура воздуха в Москве сейчас минус 9 градусов.

Прибывшие на место сотрудники полиции приступили к осмотру торгового центра, ведется опрос персонала торгового центра. Мужчина, по данным МВД, скрылся с места инцидента.

- По предварительным данным, 26 декабря в торговом центре на Ленинградском шоссе сотрудником охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет похожий на гранату и с места происшествия скрылся, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

В столичных правоохранительных органах добавили, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет.

- Полицейские принимают меры по розыску злоумышленника, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

В самом торговом центре о происшествии ничего не комментируют, остается неизвестным, откроется ли завтра "Метрополис".