Анекдоты: Еще один закон подлости. Только сядешь на диету, как рядом тут же кто-то садится жрать

Клиент в банке:

- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?

Кассир себе под нос:

- К психиатру.

* * *

- Мам, мам, почему у тебя все сказки начинаются по-разному, а заканчиваются одинаково: «Короче, дальше загуглишь»?

* * *

Как много всего поменялось с тех пор, как моя девушка сказала мне, что у нас будет ребенок! А именно: мой телефонный номер, адрес и даже мое имя…

* * *

Понимаешь, что детство ушло окончательно и бесповоротно, когда узнаешь, что был задержан непривитый Дед Мороз.

* * *

А что если африканские мигранты, заполонившие Европу, просто сговорились отомстить за Пушкина, убитого Дантесом?

* * *

Бесит, когда в доме утюг, пылесос и даже зубная щетка умные, а ты нет.

* * *

- Ты лежишь на теплом песке... Тебе хорошо и комфортно... Твои мышцы максимально расслаблены... Тебя начинает клонить в сон... Твои веки тяжелеют...

- Мужчина, что вы несете?! Проезд оплачиваем!

* * *

Двое мужиков оказались на необитаемом острове. За три года совсем одичали.

Как-то смотрят - плывет по морю корабль. Один кричит:

- Ура! Сейчас он подплывет к берегу, и с него сойдут люди!

Другой, тоже радостно:

- Да. Мяса на всю зиму заготовим!

* * *

В церкви:

- Батюшка, а могу ли я перед Рождеством обойтись без поста?

- Да ради бога, сын мой! Все равно твои посты никто не читает!

* * *

- Ты почему мне долг не возвращаешь?

- Это экономически невыгодно.

* * *

Когда плачет слесарь-сантехник, у него из одного глаза течет холодная слеза, а из другого - горячая. А вот летом - только холодная...

* * *

На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как нам становится все лучше от западных санкций.