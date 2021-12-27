Анекдоты: Еще один закон подлости. Только сядешь на диету, как рядом тут же кто-то садится жрать

Клиент в банке:
- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?
Кассир себе под нос:
- К психиатру.
* * *
- Мам, мам, почему у тебя все сказки начинаются по-разному, а заканчиваются одинаково: «Короче, дальше загуглишь»?
* * *
Как много всего поменялось с тех пор, как моя девушка сказала мне, что у нас будет ребенок! А именно: мой телефонный номер, адрес и даже мое имя…
* * *
Понимаешь, что детство ушло окончательно и бесповоротно, когда узнаешь, что был задержан непривитый Дед Мороз.
* * *
А что если африканские мигранты, заполонившие Европу, просто сговорились отомстить за Пушкина, убитого Дантесом?
* * *
Бесит, когда в доме утюг, пылесос и даже зубная щетка умные, а ты нет.
* * *
- Ты лежишь на теплом песке... Тебе хорошо и комфортно... Твои мышцы максимально расслаблены... Тебя начинает клонить в сон... Твои веки тяжелеют...
- Мужчина, что вы несете?! Проезд оплачиваем!
* * *
Двое мужиков оказались на необитаемом острове. За три года совсем одичали.
Как-то смотрят - плывет по морю корабль. Один кричит:
- Ура! Сейчас он подплывет к берегу, и с него сойдут люди!
Другой, тоже радостно:
- Да. Мяса на всю зиму заготовим!
* * *
В церкви:
- Батюшка, а могу ли я перед Рождеством обойтись без поста?
- Да ради бога, сын мой! Все равно твои посты никто не читает!
* * *
- Ты почему мне долг не возвращаешь?
- Это экономически невыгодно.
* * *
Когда плачет слесарь-сантехник, у него из одного глаза течет холодная слеза, а из другого - горячая. А вот летом - только холодная...
* * *
На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как нам становится все лучше от западных санкций.