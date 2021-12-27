Вопрос дня: Что вас больше всего раздражает на Новый год? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Стас ПЬЕХА, певец, внук Эдиты Пьехи:

- Раздражает алкогольная культура, сформировавшаяся вокруг Нового года. А еще суматоха и пробки 10 баллов в последние дни перед ним. Такое ощущение, что заканчивается эпоха и мы после двенадцатого удара курантов окажемся в каком-то другом мире, а поэтому надо срочно все успеть. Да и в целом ажиотаж вокруг Нового года мне не очень понятен.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН, вице-президент Российской академии образования:

- Когда человека что-то раздражает, это признак его слабости. А вот беспокойство есть - по поводу того, что мы к 31 декабря не создали необходимого коллективного иммунитета против «короны». Нам хотя бы 80 процентов «проэпидемиченных» (то есть переболевших или привитых), а у нас к Новому году 60 едва набирается... Чтобы завершить формирование коллективного иммунитета, надо всем, у кого нет медицинских противопоказаний, обязательно привиться.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Меня не раздражает, а скорее смущает то, что прошел еще один год. И я стал еще старше. В моем возрасте это чувствительно. А так Новый год - это идеальный праздник.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Бесит кино, оно у нас в России что новогоднее никакое, что обычное. Те же бесконечные «Елки», например. Но их снимают, потому что люди смотрят...

Катерина РУБЛЕВА, бизнес-тренер:

- Больше раздражают люди, которые откладывают все на последний момент. Можно все сделать заранее, и тогда даже песни Верки Сердючки в три часа ночи не будут раздражать.

Иосиф ПРИГОЖИН, музыкальный продюсер:

- После того как я пережил ковид, смотрю на мир другими глазами. Нет смысла беситься. Новый год - это праздник, и пусть люди шумят, радуются, бахают фейерверки.

Екатерина ДОЛГОВА, актриса кино:

- Жду поздравления от кого-то, кто мне очень дорог, а он, зараза, может и не написать. Колин Фаррелл (знаменитый ирландский актер. - Ред.), я же могу и перестать ждать!