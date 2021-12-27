ВКонтакте представила технологические итоги года и анонсировала отдельное приложение VK Видео

ВКонтакте продолжает делиться итогами года в специальном разделе vk.com/2021.

ВКонтакте продолжает делиться итогами года в специальном разделе vk.com/2021. Сегодня социальная сеть рассказала о главных технологических достижениях и событиях 2021-го, а также анонсировала новый продукт — отдельное мобильное приложение платформы VK Видео.

Новое отдельное приложение станет удобной точкой входа в многомиллионную библиотеку контента видеосервисов экосистемы VK и предоставит зрителям новый опыт взаимодействия — возможность быстро перейти к персонализированным подборкам фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей и киберспортивных трансляций, а также роликов, загруженных пользователями видеосервисов VK. В этом помогут собственный поисковый сервис видеоплатформы и система рекомендаций, построенная на алгоритмах машинного обучения.

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

«В этом году ключевым направлением технологической стратегии нашей команды стало инновационное и прорывное развитие технологий в области видео и конференц-связи, алгоритмов машинного обучения на платформе и ускорение доставки контента за счёт сетевой оптимизации — чтобы независимо от уровня мощности устройства или стабильности сети пользовательский опыт был максимально богатым и комфортным. В 2021-м ВКонтакте одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC — мы в два раза ускорили доставку контента. Кроме того, VK Звонки стали первой платформой, где неограниченное количество участников могут одновременно подключаться к онлайн-встрече с аудио и видео, а новая видеоплатформа VK Видео уже на старте стала №1 в России по размеру ежедневной аудитории. Отдельное десктопное приложение VK Звонков, которое мы запустили в этом году, и новое мобильное приложение VK Видео, которое появится в 2022 году, предоставят всем пользователям VK возможность ощутить всю пользу и преимущества передовых технологий нашей экосистемы во время работы, учёбы, отдыха, общения с друзьями и решения повседневных дел».

В этом году ВКонтакте анонсировала запуск одной из крупнейших в России геораспределённых CDN-сетей и ряда собственных технологий: адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой, интеллектуальной системы рекомендаций и поисковой платформы, а также единой шины VK для простой интеграции технологий в другие сервисы компании. Кроме того, VK открыла SDK VK Звонков для разработчиков IT-сервисов — большинство функций можно интегрировать в сторонние продукты.

Особое внимание ВКонтакте уделяла технологиям машинного обучения, и в планах — продолжать инвестировать в разработки в этом направлении. Так, социальная сеть представила автоматические субтитры в видео на русском языке, в основе которых лежат речевые технологии. В публикациях сообществ ВКонтакте появился автоматический перевод текста на русский, английский и другие языки благодаря нейросетевым технологиям ВКонтакте. Новая технология интеллектуального шумоподавления в VK Звонках позволяет нейтрализовать все посторонние шумы на фоне разговора.

Единая технологическая платформа VK Видео

В октябре пользователям ВКонтакте и всей экосистемы VK стала доступна новая видеоплатформа VK Видео, которая объединяет видеоресурсы соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также всех видеопродуктов VK. Зрители видеоплатформы смотрят свыше 2 млрд уникальных видео ежегодно, а авторы загружают больше 250 млн роликов. В сутки VK Видео собирает больше 2 миллиардов просмотров, видео в социальной сети ВКонтакте каждый месяц смотрят 75 млн зрителей.

VK Видео объединяет ключевые технологии в рамках единой видеоплатформы: адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента, а также собственный поисковый сервис видеоплатформы и систему рекомендаций, построенную на алгоритмах машинного обучения. Алгоритмы анализируют содержание видео и различают более 1000 категорий видеоконтента с помощью технологий компьютерного зрения и автоматического распознавания речи. Чтобы найти и посмотреть видео ВКонтакте, не обязательны регистрация и авторизация в социальной сети: VK Видео открыла видеовитрину для зрителей всего интернета.

Также в этом году VK Видео представила NeuroHD — собственную технологию, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении в режиме реального времени. Благодаря технологии высокое разрешение получит весь контент библиотеки VK Видео: пользователи могут смотреть в улучшенном разрешении ролики, которые были загружены в социальную сеть до массового распространения камер высокой чёткости.

VK Звонки — общение без ограничений

В этом году масштабно обновились VK Звонки: была полностью перестроена архитектура платформы и реализован новый подход в работе с видео- и аудиопотоками. Звонки стали масштабироваться на любое количество серверов и потреблять минимум ресурсов. В результате платформа представила технологию с неограниченным количеством участников видеозвонка: на ней нет ограничений на включение видеокамеры, микрофонов и длительность разговора. Сегодня в VK Звонках общаются 20 млн пользователей каждый месяц.

Пользователям VK Звонков стало доступно отдельное десктопное приложение, а для быстрого доступа к созданию звонка в социальной сети ВКонтакте появился новый раздел «Звонки»: в нём можно создать звонок по ссылке, просмотреть историю вызовов или подключиться к текущим конференциям. В VK Звонках есть все инструменты для управления большими по составу звонками и их модерации: функция «Зал ожидания», возможность «поднять руку» или присоединиться к разговору анонимно без профиля ВКонтакте. Нейтрализовать все посторонние шумы на фоне помогает собственная технология интеллектуального шумоподавления, а делиться важными материалами можно с демонстрацией экрана в разрешении 4К. Кроме того, все участники звонков могут устанавливать AR-фоны: они были созданы на базе AR-технологий Клипов ВКонтакте.

VK Звонки также представили SDK — внедрять платформу в свои IT-проекты теперь могут другие разработчики. Они также могут использовать другие технологии ВКонтакте: компания разработала единую шину VK для быстрой интеграции технологий и развития продуктов внутри экосистемы VK. Шина предоставляет доступ к технологиям VK Видео, VK Звонков, речевым технологиям, а также технологиям обработки естественного языка.

Ускорение доставки контента: геораспределённая сеть и новый интернет-протокол QUIC

В 2021 году ВКонтакте расширила геораспределённую сеть доставки контента (CDN). Сеть стала одной из крупнейших в России и включает в себя более 50 узлов. Теперь видео и трансляции стали стартовать в среднем до 1,5 раз быстрее вне зависимости от расстояний. Также в среднем на 20% повысилось качество видеокартинки, доступное пользователю в условиях его сети, и снизилось число буферизаций. На юге России скорость загрузки увеличилась на 10–20%, в Сибири — на 30–50%, а на Дальнем Востоке — на 100%. В этом помогает собственное сетевое решение, которое строит оптимальный маршрут для загрузки данных.

Ускорение доставки контента обеспечил и масштабный переход на новый сетевой протокол QUIC: ВКонтакте первой в России и одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на его базе и в два раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. О переходе на новый протокол в сентябре объявил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь на конференции Saint HighLoad++ в Санкт-Петербурге.

В результате суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 млн. Пользователи с плохой связью стали потреблять на 10% больше контента. Чтобы внедрить QUIC, техническая команда ВКонтакте разработала собственные решения для поддержки протокола как на серверной стороне, так и на стороне мобильных приложений, а также выложила их в открытый доступ.

Ранее ВКонтакте рассказала о продуктовых итогах года. В этом году культовая социальная сеть отпраздновала своё 15-летие и представила для 97-миллионной аудитории активных пользователей более 230 крупных продуктовых обновлений.