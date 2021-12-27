Непьющий британец собрал коллекцию виски и продал ее за хорошие деньги

Свою коллекцию виски британец собирал более 30 лет. Фото: GILDINGS AUCTIONEERS

Житель Великобритании Брайан Маршал никогда не любил виски, но именно этот напиток принес ему солидные деньги – недавно он продал свою коллекцию миниатюрных бутылок виски почти за 30 тысяч фунтов стерлингов (около 3 миллионов рублей).

Коллекцию, состоящую примерно из 4000 бутылочек, Маршалл начал собирать в середине 1980-х годов. При этом многие экземпляры сегодня являются уникальными, поскольку некоторые производители прекратили выпускать виски в таком формате еще в конце прошлого века.

– Когда мои друзья спрашивали, почему я коллекционирую виски, если мне даже не нравится его вкус, я обычно говорил: «Ну, вы же покупаете сигареты, и все, что у вас есть в конце недели, – это всего лишь куча пепла, а у меня есть мои прекрасные бутылки, на которые можно полюбоваться», – рассказал коллекционер журналистам из Fox Business.

Уникальная коллекция миниатюрных бутылок виски ушла с молотка за 30 тысяч фунтов стерлингов. Фото: GILDINGS AUCTIONEERS

Вся алкоэкспозиция хранилась у коллекционера в гараже, а расстаться с ней он решил в связи с переездом – ему просто оказалось негде хранить 130 ящиков.

По словам Маршалла, он планировал получить за коллекцию около 7 тысяч фунтов (около 690 тысяч рублей), так что результаты аукциона его несказанно порадовали.

– Это очень приятный рождественский бонус! Надеюсь, эти бутылки принесут новому владельцу столько же радости, сколько они в свое время доставили мне, – подытожил довольный коллекционер.