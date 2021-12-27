На льготные кредиты малому бизнесу выделят еще 500 миллионов рублей

Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство дополнительно выделит около 500 млн. рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

- Помимо механизмов, утвержденных для преодоления последствий пандемии, у нас действуют и другие инструменты, например, льготная кредитная программа, по которой государство помогает снизить ставки по займам для предприятий из приоритетных отраслей, - напомнил Мишустин.

Премьер пояснил, что речь идет о предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, внутреннего туризма и бытовых услуг.

Распоряжение о выделении дополнительных 500 млн. рублей уже подписано, сказал Мишустин.

Премьер отметил, что льготная кредитная программа пользуется спросом и у самозанятых граждан.

На совещании также обсуждалась проблема регионов, пострадавших летом от лесных пожаров. Мишустин сообщил, что правительство направит более 1,5 миллиарда рублей шести регионам, чтобы погасить возникшие кредиторские задолженности из-за лесных пожаров. Деньги получат Коми, Якутия, Камчатка, Чукотка, Иркутская область и Ханты-мансийский округ.

Всего в этом году от пожаров пострадало более 10 млн. га леса.

- В некоторых районах из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации, - напомнил премьер.

Правительство также приняло решение направить дополнительные средства на опытно-конструкторские работы, а также импортозамещение комплектующих по проекту среднемагистрального самолета нового поколения МС-21. По поручению президента будет дополнительно выделено более 61 млрд рублей. 25 декабря МС-21-300 совершил свой первый полет с крылом из российских композитных материалов. В следующем году начнутся поставки самолета авиакомпаниям.

- Средства поступят в рамках так называемого опережающего финансирования, чтобы обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолетов, а также поставку запасных частей, узлов и агрегатов. Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру, откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные, - сказал Мишустин.