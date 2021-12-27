Новогодние «Моменты» в ОК: получить подарок, загадать желание и поздравить близких с помощью «телесуфлёра»

ОК запустили сразу несколько уникальных сервисов к Новому году

Социальная сеть Одноклассники подготовила новогодние активности в сервисе «Моменты» — пользователи могут загадать желания на 2022 год и записать новогодние поздравления с помощью формата «телесуфлёра». Также в «Моментах» проводится конкурс «Новогоднее волшебство» с призовым фондом на 1 млн рублей.

С 27 декабря в «Моментах» появится возможность загадывать желания — пользователи смогут выбрать из предложенных в интерфейсе или ввести свое самое заветное желание на 2022 год. Через год момент с пожеланием можно будет посмотреть в архиве и узнать, исполнилось ли желание. Подписчики и друзья могут реагировать на желания заданными текстами: например, «Пусть сбудется», «С Новым годом!», «Ух ты! Класс» или своим комментарием в личные сообщения.

Кроме того, 30 декабря в ОК запустится уникальный для соцсетей сервис «телесуфлёра». С его помощью пользователи могут записать яркое и тёплое поздравление для своих друзей без лишних усилий: на экране в момент записи видео в «Моментах» появится готовый текст, который можно зачитать и добавить что-то от себя. После этого уже готовое видеопоздравление можно опубликовать для всех друзей и подписчиков или для избранных друзей.

Также все пользователи ОК смогут поучаствовать в большом розыгрыше от социальной сети: с 23 по 29 декабря включительно в «Моментах» проходит конкурс «Новогоднее волшебство» с призовым фондом на 1 млн рублей. 5 победителей получат сертификаты по 100 тысяч рублей на новогодние покупки, также будут разыграны 25 сертификатов номиналом 20 тысяч рублей. Победители конкурса будут определяться с помощью голосования участников. Они отображаются на вкладке «Рейтинг» страницы конкурса.

ОК активно развивают сервис исчезающих фото и видео «Моменты» — за год с момента запуска его ежемесячная активная аудитория достигла 28 млн пользователей и составляет уже более половины аудитории всей социальной сети. В начале 2022 года публикации моментов станут доступны не только личным профилям в ОК, но и всем группам в соцсети. Официальные группы смогут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков.