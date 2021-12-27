На Ямале создан новый центр добычи нефти и газа

Фото: Газпром нефть

Под Новый год на Ямале нефтяники открыли новый центр добычи. «Газпром нефть» запустила нефтедобывающую инфраструктуру Песцового и Ен-Яхинского месторождений. Для России эти ямальские промыслы - дополнительный источник не только нефти, но и газа, что актуально на фоне дискуссий о растущих запросах мировых рынков в углеводородах.

ДОБЫЧА БУДЕТ РАСТИ

На Песцовом месторождении запущен Центральный пункт сбора нефти. В его состав также войдет компрессорная станция с установкой подготовки газа. После этого здесь будет осуществляться подготовка и отгрузка всех видов сырья – нефти, газа и конденсата.

«Нефтяные оторочки Песцового и Ен-Яхинского месторождения – часть нового нефтегазового кластера, который «Газпром нефть» формирует в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО, - заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев. - В перспективе пяти лет за счет дополнительного вовлечения в разработку запасов объем добычи в рамках нового кластера может вырасти еще вдвое по сравнению с планами следующего года. Хотя нефтяные оторочки - сложные запасы, требующие применения самых передовых технологий, уже сегодня на их долю приходится около 20% от ежегодного объема нашей добычи и в ближайшие годы эта цифра будет только расти».

Уже в следующем году уровень добычи на новых месторождениях превысит 6,3 млн тонн н.э. Для ЯНАО новый проект - это около 2500 рабочих мест, а также налоговые поступления.

УНИКАЛЬНЫЙ АКТИВ

В проекте использованы инновационные решения, в частности, система аэромониторинга строительных работ, а также модульные мобильные системы добычи и подготовки нефти. Эти готовые к эксплуатации установки монтировались на месторождении из готовых блоков, что позволило на два года приблизить начало разработки. Для добычи нефти и газа из тонких оторочек были пробурены высокотехнологичные многоствольные скважины с горизонтальными участками длиной свыше 2 км. По индексу сложности эти конструкции относятся к числу уникальных в российской нефтегазодобывающей отрасли.

«Расширение инфраструктуры позволит нам уже в следующем году выйти на значительные показатели по добыче нефти на Ен-Яхинском и Песцовом месторождениях. Нефтяные оторочки относятся к сложным запасам. Их отличительная черта – это небольшие нефтенасыщенные толщины, присутствие газа и воды, - генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников. - Это уникальный многокомпонентный актив, на котором мы будем добывать не только нефть, но также газ и конденсат. Инновационные подходы в строительстве и бурении, блочно-модульные и цифровые решения позволили нам в сжатые сроки подобрать ключи к этим сложным запасам и начать их промышленную разработку».