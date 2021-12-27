Центробанк не намерен вводить тотальную слежку за переводами физлиц, но собирать информацию будет: что на самом деле хотят контролировать

Платежи с карты на карту стали заменой наличным. И до последнего времени власти смотрели на эти переводы сквозь пальцы. Фото: Shutterstock

Россияне перевели друг другу с карты на карту 42,5 триллиона рублей. Это данные Центробанка всего за 9 месяцев этого года. Объемы безналичных переводов растут с каждым годом. Это просто, быстро и в большинстве случаев бесплатно. К примеру, с помощью Системы быстрых платежей можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц между картами любых банков. При этом входящие платежи бесплатные всегда. И этим активно пользуются мелкие предприниматели, чтобы уходить от налогов...

ЦИФРОВАЯ ЗАМЕНА НАЛИЧНЫМ

Даже у попрошаек теперь есть банковские карты. Нет наличных? Пожалуйста, милостыню можно скинуть по номеру карты. На рынках — та же ситуация. Банковских терминалов там почти ни у кого нет. Но можно скинуть оплату по номеру карты или телефона. Товар вы после этого получите, а чек — нет.

По сути, платежи с карты на карту стали заменой наличным. И до последнего времени власти смотрели на эти переводы сквозь пальцы. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в недавнем интервью РБК говорил, что контроль в этой сфере надо проводить очень аккуратно, «чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность».

Одно дело — когда продавец на рынке получает по 100 мелких переводов каждый день. И совсем другое — когда инициативный офисный сотрудник собирает с тех же 100 коллег по 300 рублей на подарок к юбилею другого коллеги. По всей видимости, в ЦБ решили установить жесткий водораздел.

КОНТРОЛЬ - ДЕЛО ВРЕМЕНИ

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на трех источников в отрасли. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях между физлицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Информацию банки будут собирать на всех пользователей. А при необходимости ЦБ сможет запрашивать у них детализированную информацию. Например, если есть подозрение, что конкретная карта или конкретный счет используются для незаконных целей.

- Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по таким платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Центробанк готовится установить контроль за денежными переводами россиян. Фото: REUTERS

Тем не менее в будущем эту информацию вполне можно будет использовать и для других целей, считают эксперты. К примеру, ЦБ может собирать информацию. А потом передавать в налоговую службу. А та уже будет делать выводы.

- В России есть законодательство, которое определяет, что каждый, кто занимается предпринимательством, должен зарегистрироваться и платить налоги. А также что на определенные виды деятельности, например гэмблинг, наложен запрет и т.д. Поэтому государство должно тем или иным образом это контролировать. И трендом здесь является автоматизация контроля. Понятно, там есть куча сложностей. Очень трудно выделить, например, серую оплату за товары и услуги в массе бытовых платежей - взаиморасчетов за обед, на день рождения коллеги и т.д. Тем не менее нейросети становятся все умнее. Они смогут вычислять типовое поведение и сигнализировать об этом. Думаю, контроль подобных платежей — вопрос времени, - говорит Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

К примеру, налоговая сможет задавать неудобные вопросы тем, кто получает слишком много переводов. Например, каждый день по несколько десятков переводов - и так в течение года. Алгоритмы больших данных смогут с высокой точностью определять тех, кто сдает жилье в аренду, оказывает бытовые услуги или продает продукты на рынке, но при этом не платит налоги.

СЕРЫЙ БИЗНЕС ИЛИ ПЕРЕВОДЫ ОТ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ?

- Основной критерий - количество платежей. Наверное, на начальном этапе это будет выборка в некую группу потенциального риска. И дальнейшее взаимодействие с этими клиентами, выяснение обстоятельств, - считает Андрей Паранич, директор Ассоциации специалистов финансового планирования.

К примеру, в ЦБ, по словам источников, уже якобы определили «аномалии», которые могут свидетельствовать о том, что человек не просто переводит деньги с карты на карту, а явно занимается предпринимательской деятельностью. Среди них четыре признака:

- Много разных контрагентов (больше 10 в день и более 50 в месяц);

- Большое число переводов (более 30 в день);

- Серьезные объемы зачислений (100 тысяч рублей в день или миллион в месяц);

- Нет операций по оплате товаров и услуг (то есть карта или счет используются только для получения денег).

Эти нормы пока примерные. Их еще скорректируют, прежде чем начнут применять по назначению. В то же время, по словам Виктора Достова, законопослушным клиентам банков пугаться нечего. В течение долгого времени, скорее всего, власти будут применять к такому контролю щадящий и аккуратный подход — в рамках презумпции невиновности.