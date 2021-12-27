Сергей Лавров: «Запад может развязать войну и обвинить Россию»

Сергей Лавров подвел международные итоги 2021 года в большом интервью Владимиру Соловьеву. Фото: Кадр видео

Сергей Лавров подвел международные итоги 2021 года в большом интервью Владимиру Соловьеву. Основными темами разговора стали отношения Москвы с Вашингтоном, расширение НАТО на восток, украинский кризис, реализация Минских договоренностей.

«КП» собрала ключевые цитаты министра иностранных дел.

О переговорах с США

- С Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров по вопросам безопасности сразу по завершении новогодних каникул. Главное, это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат дипломатических усилий. Результат в определенный промежуток времени. Мы никаких ультиматумов не выдвигаем. Весь процесс вертится не вокруг НАТО или ЕС, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Отсюда такая истерика по отношению к возвышению Китая.

Об отношениях с западными партнерами

- Они истерят по поводу любого действия со стороны России, не пытаясь в нем разобраться, не пытаясь поставить себя на наше место и посмотреть, каковы у нас аргументы. И эта истерика мне напоминает тех наших противников, которых изображали Кукрыниксы. Вот прямо многие желают в эти образы влезть и оттуда вещать.

О НАТО

- НАТО — это геополитический проект по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала организации Варшавского договора.

О расширении НАТО на восток

- Недавно читал в воспоминаниях английского дипломата, он написал: да, они искренне обещали, что НАТО не будет расширяться. Но они этого не имели ввиду. Их тянул вперед «исторический шанс» построить новую Европу, где не будет конфронтаций. А Збигнев Бзежинский прямо говорил — «мы их обманули».

Об «адских санкциях»

- У меня расчет на благоразумие наших западных партнеров и на то, что, несмотря на все перипетии электоральных циклов, которые дают такие результаты, которые мы сейчас видим в Германии, когда еж и трепетная лань в одной упряжке, несмотря на все это, все-таки зрелые политики будут востребованы. Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны к введению новых серьезных санкций. У власти на Западе я пока таких не вижу. Но ручаться за безумцев, которые пытаются соответствующим образом завести и прибалтов, и украинцев, и поляков, я не могу.

Об отношении России к санкциям

- Мы никогда не просили США об отмене санкций и не будем бегать и унижаться перед ними.

О возможных провокациях со стороны Украины

- Зеленский совершает совершенно безбашенные поступки, на Западе опасаются, что из-за какой-то глупости может начаться конфликт, который никому не нужен.

Об Украине

- Это хамство выступать с тех позиций, которые сейчас занимает Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно. Мы на своей территории. Не исключено, что Запад настроен подпитать милитаристские настроения, развязать «маленькую войнушку», затем обвинить нас и ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности. А тут буквально вчера прочел, какой-то деятель в Европе заявил: «А чего нам ждать, когда это начнется (вторжение России на Украину - ред.). Давайте примем санкции превентивно. А если не начнется, то снимем».