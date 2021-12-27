Новая книга «Фиксики. Приключения Баси и близнецов»

В книге «Фиксики. Приключения Баси и близнецов» любимых героев ждут новые странствия, которые не просто развлекут и развеселят, но и позволят узнать немало тайн.

В книге «Фиксики. Приключения Баси и близнецов» любимых героев ждут новые странствия, которые не просто развлекут и развеселят, но и позволят узнать немало тайн.

Главная героиня истории — бабушка-фиксик по имени Бася. Она появилась на свет на заре технической революции, и многие важные изобретения были сделаны прямо у нее на глазах. А сама Бася участвовала в создании робота, правда тогда еще и слова такого не придумали. В прошлом она повстречала потрясающе талантливого человека, которого все звали Мастером, и благодаря ему отправилась в путешествие по планете. Ее ждали невероятные открытия, а еще именно благодаря Басе появились два новых фиксика! Как это произошло? Секрет раскроет книга! Вы узнайте всю правду о приключениях Баси и о том, откуда у нее появились приемные внуки-близнецы.

После этих невероятных историй юные читатели найдут задания на сообразительность: они ждут их во второй части книги. Ребятам предстоит определить самую высокую башню, расшифровать послание, собрать из пазлов изображение известной статуи и помочь Басе выбраться из запутанного лабиринта.

Любителям математики наверняка придется по душе решение примеров, которые дадут ключ к очень важной загадке. Всего в книге 27 заданий, которые тренируют внимание и логику, развивают мышление.

Яркая книга с любимыми героями станет отличным подарком к зимним праздникам. Дети точно будут в восторге, ведь этих историй нет в мультфильме! Успейте прочитать их первыми.

Приобрести новинку можно в книжных магазинах вашего города, а также в магазине издательства.