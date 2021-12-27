Отечественные авто до сих пор хуже иномарок?

Сейчас многие иномарки собирают в России. Так может быть и разницы между продукцией, скажем, АВТОВАЗа и Hyundai или Skoda больше нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас многие иномарки собирают в России. Так может быть и разницы между продукцией, скажем, АВТОВАЗа и Hyundai или Skoda больше нет.

Некоторые зарубежные и отечественные бренды используют общие производственные площадки. И контроль качества на конвейере у них примерно на одном уровне.

Предположим, что перед человеком стоит выбор: купить Ладу Гранту или немного доплатить, но взять Renault Logan. Стоит ли гнаться за условным статусом «иномарка»? Обе машины ведь собирают в Тольятти.

Рассказывает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

«Обо всем говорит цена. Если делать хороший автомобиль - сейчас уже без разницы, в какой стране - он будет стоить дороже, чем не очень хороший. Поэтому, если наши машины дешевле аналогичных иномарок, то очевидно, они в чем-то не дотягивают. Скажем, на Гранте и на Ниве нет системы стабилизации, с чем в нынешнее время вряд ли можно мириться. Даже Ларгус лишили системы ESP ради экономии. При этом у Renault Logan такая система предусмотрена.

Если сравнивать близкие автомобили, Lada Granta и Renault Logan, то между ними все равно есть ценовая разница: там, где заканчиваются цены на Гранту, только начинаются цены Логана. У покупателей не стоит вопрос, что выбрать - если копишь на Гранту, до Логана не дотянуться.

При этом у них очень схожие потребительские свойства: хорошая геометрическая проходимость, огромный багажник, близкие по мощности моторы... Критических пунктов при выборе два. Первый - иномарка или нет, ведь кто-то принципиально хочет «не Ладу». Второй - содержание и ремонт: чем дальше от крупных городов и европейских дилерских центров, тем охотнее люди берут Гранту.

Внешне Логан воспринимается свежее, но и Гранте после модернизации есть, чем крыть: теперь у нее «невтыковый» мотор, да и многие другие моменты подтянуты. Дилерских центров - больше. Многие запчасти - дешевле. Разброс по качеству комплектующих у Лады, наверное, шире, чем у иномарок, и это все еще некоторая лотерея, но люди готовы на нее идти: при меньшей цене автомобля и обслуживание «на круг» получится дешевле, что для большинства является определяющим фактором.».