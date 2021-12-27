Городу и человеку: ВЭБ.РФ наращивает объем проектов для людей

Всем известно: большое видится на отдалении. Так и важнейшие процессы государственного строительства не всегда заметны человеческому глазу. Последние пару лет в России идет грандиозная пересборка и увязка между собой всех организационных структур, которые отвечают за обеспечение «достойной жизни и свободного развития человека» (цитата из Конституции).

Каркас и дорожная карта этих процессов — это 5 национальных целей развития, 14 национальных проектов, 42 стратегические инициативы правительства. А главными исполнителями являются несколько государственных институтов, каждый из которых занимает строго отведенное место и имеет четко определенные задачи в рамках общей стратегии, а также обеспечивает приток частных инвестиций от бизнеса в такие – важнейшие для людей- проекты

Чтобы окинуть одним взглядом себе всю эту махину, приведем аналогию. Представьте себе материнскую плату компьютера: чипы, разъемы, микропроцессоры, соединительные шины, контроллеры, слоты памяти и так далее. Архитектура сложная, не всегда понятная обывателю, но чем больше изучаешь ее, тем больше видишь в ней - каждый элемент отвечает за работу всей системы. Как-то так выглядел бы и государственный организм, если бы его сейчас отобразить в виде схемы.

В этой схеме, безусловно, важнейшими блоками или узловыми элементами будут финансовые учреждения. Есть банки, работающие с населением. Есть специализированные банки, работающие с юридическими лицами в отдельных отраслях - оборонный, сельскохозяйственный, строительный. И есть госкорпорация ВЭБ.РФ - тоже своего рода банк, но находящийся на особом счету- банк развития. Он не конкурирует с обычными банками. И его главная задача - не извлечение чистой прибыли (хотя принцип безубыточности проектов здесь является одним из основных), а польза для государства и миллионов семей, государство составляющих. Другими словами, ВЭБ.РФ финансирует только такие проекты, которые будут приносить значимый социальный эффект для жителей страны. И, что не менее важно, делает это не в одиночку, а создает условия для притока денег от частных банков и инвесторов. Это крупнейшая организация развития в России, в управление которой перешли еще 12 институтов развития.

РАБОТА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Одним из главных событий в уходящем году стала передача под крыло ВЭБа дюжины других организаций развитий, среди которых Российский экспортный центр, Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса, Сколково и Роснано, РФРИТ и ряд других. И это тоже часть общей стратегии правительства на устранение дублирующих функций в госструктурах. Опять же архитектура процессов становится более изящной и понятной. Большая часть вопросов, связанных с перспективным развитием экономики, теперь сконцентрирована в одном месте. И особый контроль – за реализацией задач нацпроектов и достижению наццелей, которые как раз и подразумевают качественные перемены в жизни людей. То есть, по сути, создана новая государственная экосистема по развитию экономики. От малого бизнеса до крупных промышленных предприятий.

ЭЛЕКТРОБУСЫ И ШКОЛЫ

Одной из магистральных задач ВЭБа как института развития была и остается поддержка крупнейших проектов, важнейших и для экономики страны, обеспечивающих создание новых рабочих мест для людей и, в конечном итоге, качественные перемены в их жизни. Таких проектов у ВЭБа - десятки Достаточно назвать строительство газохимического комплекса в Усть-Луге или огромных кораблей на судоверфи «Звезда», где поддержке ВЭБ реализуется крупнейший в истории отечественного судостроения заказ.

Еще одно важное направление – модернизация российских городов. В этом ряду такие проекты ВЭБ.РФ как обновление парка общественного транспорта и строительство 1500 современных школ.

Так, в Таганроге банк развития финансирует полную замену старых, советской еще постройки трамваев на новые бесшумные. Одновременно будет обновлена и вся система трамвайных путей в городе. Всего же в ближайшее время на модернизацию электротранспорта ВЭБ.РФ направит около 400 млрд рублей. Речь идет, в частности, о развитии сети электробусов и зарядных станций для них. Заявки на участие в этой программе подали уже 13 городов.

Что касается строительства учебных заведений, то дочерняя компания ВЭБа «ПроШколы» начала в 2021 году реализовывать проект по строительству школ с современными спортзалами, бассейнами и библиотеками в 15 регионах страны. Возведение объектов ведется по принципу государственно-частного партнерства, что позволяет существенно снизить нагрузку на региональные бюджеты. На рассмотрении ВЭБа уже находятся более 150 заявок на строительство школ из 39 регионов страны. И нет сомнений в том, что дальше будет много больше. С введением каждой такой школы можно будет забыть о нехватке учебных мест и второй смене для ребятишек.

Чтобы лучше понять конкурентные преимущества и первоочередные зоны развития того или иного муниципалитета, ВЭБ.РФ создал Индекс качества жизни российских городов. В 2021 году он охватил 115 населенных пунктов страны, а к следующему году покрытие Индексом охватит не менее 200 городов, пообещал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Как он отметил, система будет «взрослеть и умнеть». Это на руку простым пользователям-за 5-10 минут каждый горожанин может сравнить место нынешней прописки с соседними или далекими городами, выбрать место для учебы ребенка и т.п.

Индекс качества жизни учитывает такие показатели как обеспеченность жильем, уровень заработных плат, расстояние от места жительства до ближайшей поликлиники или автобусной остановки и многих-многих других. К слову, результаты Индекса опровергают некоторые устоявшиеся стереотипы: например, о том, что Россия безнадежно отстает по качеству жизни от развитых стран. По целому ряду показателей индикаторы нашей страны находятся на более высоком уровне, чем, в среднем, в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития объединяет, в основном, страны Западной Европы и Северной Америки). Так, жилье в российских городах почти в 2 раза новее, чем в среднем по городам ОЭСР. Выше и уровень образованности россиян: 59% жителей вошедших в рейтинг городов имеют высшее образование против 49% в развитых странах.

БЫСТРЫМ ТЕМПОМ

О темпе, набранном ВЭБ.РФ красноречиво говорят цифры. Только за первые 9 месяцев 2021 года госкорпорация выдала в российскую экономику 535 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в ближайшие годы финансирование проектов будет увеличиваться по экспоненте. И к 2024 году группа ВЭБ.РФ поддержит различные проекты на феноменальную сумму в 17 трлн рублей. Важно, что эти вложения- в интересах людей и в этом легко убедиться- например, проехав в новом автобусе или троллейбусе до новой школы.