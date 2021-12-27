Опросы солдат США времен Второй мировой войны показали, что они осуждали геев и службу в армии женщин

Пожалуй, самый известный памятник американским солдатам-победителям во Второй мировой войне - бронзовый монумент в штате Вирджиния в честь погибших на вулканических островах Японии морских пехотинцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожалуй, самый известный памятник американским солдатам-победителям во Второй мировой войне - бронзовый монумент в штате Вирджиния в честь погибших на вулканических островах Японии морских пехотинцев. Группа морпехов поднимает флаг США, а на основании монумента надпись: «Необыкновенная доблесть была общей добродетелью».

Но теперь этот памятник может оказаться под угрозой сноса. Как и десятки уже снесенных за океаном памятников и монументов, возведенных в честь великих людей Америки. Не соответствуют они нынешним либеральным представлениям о политической терпимости, расовом равенстве и гендерном многообразии. Под эти обвинения попадают теперь и американские ветераны Второй мировой.

Политехнический университет того же штата Вирджинии обнародовал результаты социологических опросов, проводившихся в годы войны Пентагоном среди американских солдат, - в общей сложности 65 тысяч страниц. Из них однозначно следует: «великое поколение» (так в Штатах обычно называют поколение победителей в войне с фашизмом) ну никак не соответствует возобладавшими ныне в стране либеральным представлениям о добре и зле. Принимавшие участие в опросе солдаты откровенно говорили о расовой неприязни, совсем не одобряли службу в армии женщин, полагая, что она их только развращает, и уж совсем нетерпимо, по сегодняшним меркам, высказывались о гомосексуалистах.

Казалось бы, примем к сведению взгляды людей того далекого времени, чтобы понимать и уважать их эпоху. Но в нынешней Америке придумали такую штуку как «культура отмены» - отрицание и предание анафеме и забвению всего того, что не соответствует актуальному прочтению морали и нравственности, исторической справедливости (понятой, опять-таки, по последней политической моде) и презрение к традициям и устоям. Поэтому, по всем раскладам, «великое поколение» нынешним уважаться не должно - слишком уж оно неполиткорректно и совсем не толерантное.

Обсуждение, которое вызвала в сети публикация давней социологии, еще раз подтвердила, что американцы расколоты в своих политических взглядах и исторических пристрастиях. Но есть еще надежда, что памятник морпехам-героям в Вирджинии все-таки устоит, потому что некоторые американцы пишут: солдаты, высказавшие в далеком опросе столь неподходящие сегодня взгляды, все-таки разгромили фашистскую Германию и императорскую Японию, значит, они победители. Но сомнение в этом, похоже, уже появилось.

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