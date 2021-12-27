Дочь Марка Захарова подала иски на продюсеров театра "Ленком"

Актриса Александра Захарова через суд будет выяснять, почему права на спектакли её знаменитого отца-режиссера, принадлежат не ей, а посторонним людям. Фото: Кристина Безбородова

Конфликт между директором московского театра «Ленком» Марком Варшавером и Александрой Захаровой уже не тлеет, а приобретает очертания необъявленной войны. Актриса в интервью обвиняет директора в захвате и уничтожении театра Марка Захарова. В том, что Варшавер сорок лет стоял за спиной у её великого отца, а теперь завладел одним из лучших театров Москвы и за два года превратил его в стационарную антрепризу. Директор считает, что Александрой Захаровой движут амбиции на должность худрука «Ленкома».

Недавно в одном телеинтервью Александра Захарова объявила себя «наследницей всего», что сделал Марк Захаров в «Ленкоме», начиная с 1973-го года, когда он пришел руководить этим театром. «Почему-то права на спектакли Марка Захарова оказались у индивидуального предпринимателя Валерия Янкловича, - рассказала Александра Захарова. - Я, как наследница, говорю: покажите мне договор. Мне говорят, что все было сделано в рамках трудовых обязанностей отца. Но я говорю не про материальную составляющую. Театр не имел права восстанавливать спектакль «Поминальная молитва» без моего согласия… Сейчас у меня лежат два исковых заявления (связанные с защитой интеллектуальной собственности) в Мещанском и Тверском суде».

Напомним, что премьера восстановленной «Поминальной молитвы» состоялась весной этого года.

Спектакль Марка Захарова, поставленный по пьесе Григория Горина, вышел больше тридцати лет назад. За пять лет его сыграли почти четыреста раз. Это одна из лучших захаровских постановок. Спектакль играли бы и дальше, если бы не смерть главного исполнителя – Евгения Леонова. После него Марк Захаров спектакль снял. На многочисленные просьбы взяться за восстановление, он отвечал: прошлое должно оставаться в прошлом. После ухода Мастера директор театра Марк Варшавер вернул в репертуар «Поминальную молитву».

Реконструкцию доверили акртисту Александру Лазареву. Он сделал максимально точный ремейк легендарной постановки, но, разумеется, с другим актерским составом. В восстановленной версии Александре Захаровой тоже предложили роль Голды. Захарова отказалась и попросила Лазарева не делать реконструкцию вовсе: «папа этого не хотел». Лазарев ответил ей, что Александра ничего не понимает...

Может и не понимает... Но вопрос об авторских правах все-таки прозвучал. Почему они оказались у продюсера театра Валерия Янкловича? Да и, кстати, режиссёр разве имеет права на свои спектакли? Эти вопросы мы задали директору «Ленкома» Марку Варшаверу.

- Действительно Валерий Янклович оплачивает все наши новые постановки, - говорит Марк Борисович. – Деньги, которые нам выделяет департамент культуры Москвы и внебюджетные средства, которые мы зарабатываем продажей билетов, идут на ремонт, на приобретение нового оборудования, на зарплаты нашим сотрудникам… И уже 17 лет мы не тратит ни копейки на новые постановки. Их, как я уже сказал, оплачивают наши продюсеры, которые получают определенный процент от проката. Но основной доход, разумеется, достается театру.

Режиссер Марк Захаров подписывал договоры с продюсерами напрямую. В них было сказано, что кроме гонорара за постановку, режиссер ни на что не претендует. Тем более, что по закону авторские отчисления от сборов получают драматурги, переводчики, художники, композиторы, но не режиссеры.

- Марк Захаров был не только режиссером, но и автором «сценической редакции» к своим спектаклям. Что-то сродни драматургу. Он должен был получать авторские отчисления от сборов. Теперь вместо него – Александра Захарова. Может быть, она это имела в виду?

- При жизни Марка Анатольевича я следил за тем, чтобы его права как автора инсценировок были оформлены должным образом. Он - великий режиссер и мой друг. Как директор театра я всегда защищал его интересы. У Александры Марковны есть все договоры, которые Марк Анатольевич подписывал. Через полгода после его смерти она стала получать авторские отчисления, как наследница, за спектакль "Ва-Банк".

- И только. Почему за один спектакль?

- Потому что все остальные договоры были заключены не с театром, а между Марком Захаровым и продюсером Валерием Янкловочем. В них Марк Анатольевич отказывался от любых авторских претензий. Но если Александра Марковна считает, что ее права кем-то ущемлена, пускай обращается в суд.