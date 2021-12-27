Путин исполнил мечту мальчика из Бурятии

Президент созвонился с участниками акции «Елка желаний». Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

14-летний Марк Кобленев из Московской области получил еще один подарок от президента. На этот раз — квартиру. Еще 21 декабря парню вручили от главы государства гитару, сертификат на обучение в музыкальной школе и мастер-класс от Игоря Крутого. Но тогда мама Марка рассказала Владимиру Путину, что жить им с сыном негде и их приютили знакомые, у которых своих шестеро детей и скоро родится еще и 7-й.

- Я вот о чем подумал. Тебе же надо на гитаре где-то тренироваться, а где заниматься-то? - отметил Путин в разговоре с 14-летним Марком. - Там же народа много, где ты живешь, маленькие дети еще. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятия музыкой.

Этот разговор Марк вел уже из новой квартиры. Он рассказал главе государства, что теперь места для занятия гитарой у него предостаточно и как только научится, обязательно сыграет президенту песню Высоцкого «Высота». Владимир Путин оценил и пожелал больших высот начинающему музыканту и в музыке и в жизни.

- И вам того же! - ответил Марк.

Сразу после беседы с Марком и его мамой Владимир Путин позвонил и главе семьи Бахиревых. Именно они приютили Марка вместе с мамой. Они уже скоро тоже переедут в новый дом.

А у пятилетнего Осора Аюшеева из Улан-Удэ мечта стать пожарным и почувствовать себя настоящим спасателем ему удалось. Его желание тоже исполнил Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний». Осору провели экскурсию по пожарной части и подарили настоящую пожарную форму.

Мама мальчика поблагодарила президента за фонд «Круг добра», который занимается ребятами, больными очень тяжелыми заболеваниями. Её сыну этот фонд тоже помог. Дело в том, что Осору поставили страшный диагноз - дистрофия Дюшенна.

- Наше лекарство еще в разработке, будем надеяться и ждать, - отметила женщина.

Сразу после беседы глава государства через селектор связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, чтобы узнать, как помочь Осору. Министр рассказал, что есть поддерживающие препараты и записал все данные, чтобы уже напрямую связаться с семьей и оказать нужную помощь.

Акция «Елка желаний» началась в середине ноября и продлится до конца февраля. В ней могут принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без родителей. 5 декабря Владимир Путин в ходе премии "Мы вместе" снял с елки три открытки с желаниями. Кроме Марка и Осора, российский лидер исполнил и мечту 13-летней Татьяны Троценко. Они мечтала побывать в Мариинском театре на "Лебедином озере".