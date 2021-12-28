Анекдоты: Вчера в городе был дерзко ограблен магазин «Все для рыбалки». Судя по украденному, злоумышленники идут на леща

Покупка посудомоечной машины - это серьезное испытание для отношений.
Вдруг оказывается, что вы ненавидите друг друга по более серьезным причинам, чем из-за того, кому мыть тарелки, скопившиеся в раковине за неделю…
* * *
Помню, в детстве мама мне говорила: «И что, если все будут ходить в рваных штанах, ты тоже будешь так ходить?»
Не знаю, кто первый начал. Но это сработало.
* * *
Мой младший брат, первоклассник, каждое утро сам ездит на 148-м троллейбусе с пересадкой на 425-й автобус в 1326-ю школу, где его учат считать до десяти.
* * *
- Папа, а девушки бывают разные?
- Конечно. Одни говорят прямо, вторые - намеками, третьи добиваются своего хитростью.
- А общее есть у них?
- Это все о деньгах, сынок…
* * *
Больше всего на Олимпиаде разочаровали соревнования по водным видам спорта.
Так никто и не утонул.
* * *
Мать укладывает ребенка спать:
- Всё, спим! И не дай бог я еще раз услышу «Ма-а-ам!».
Через 10 минут:
- Лариса Петровна, я пить хочу!
* * *
Лечить, судить и давать советы по управлению государством умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку?
* * *
Бесстрашные тимуровцы помогли старушке перейти дорогу местному криминальному авторитету.
* * *
Заблудился мужик в пустыне. Смотрит, лампа лежит, обрадовался, потер ее, появился джинн:
- Чего хочешь, хозяин?
- Домой хочу!
- Ну пошли.
- Да мне бы побыстрее.
- Ну тогда побежали.
* * *
В Одессе:
- Рабинович, почему государство борется с телефонными мошенниками, но не трогает банки, если и те, и те грабят население?
- Молодой человек... Банки в отличие от мошенников таки немножко делятся с государством…
* * *
Когда я вижу имена парочек, вырезанные на лавочках, я не думаю, что это мило. Я думаю, что весьма странно, что люди берут на свидание нож.
* * *
Посмотрел ролик о том, сколько зарабатывают блогеры на YоuТubе, и понял, что занимаюсь вообще не тем. Мне работать надо, а я ролики смотрю.