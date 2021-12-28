Анекдоты: Вчера в городе был дерзко ограблен магазин «Все для рыбалки». Судя по украденному, злоумышленники идут на леща

Покупка посудомоечной машины - это серьезное испытание для отношений.

Вдруг оказывается, что вы ненавидите друг друга по более серьезным причинам, чем из-за того, кому мыть тарелки, скопившиеся в раковине за неделю…

* * *

Помню, в детстве мама мне говорила: «И что, если все будут ходить в рваных штанах, ты тоже будешь так ходить?»

Не знаю, кто первый начал. Но это сработало.

* * *

Мой младший брат, первоклассник, каждое утро сам ездит на 148-м троллейбусе с пересадкой на 425-й автобус в 1326-ю школу, где его учат считать до десяти.

* * *

- Папа, а девушки бывают разные?

- Конечно. Одни говорят прямо, вторые - намеками, третьи добиваются своего хитростью.

- А общее есть у них?

- Это все о деньгах, сынок…

* * *

Больше всего на Олимпиаде разочаровали соревнования по водным видам спорта.

Так никто и не утонул.

* * *

Мать укладывает ребенка спать:

- Всё, спим! И не дай бог я еще раз услышу «Ма-а-ам!».

Через 10 минут:

- Лариса Петровна, я пить хочу!

* * *

Лечить, судить и давать советы по управлению государством умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку?

* * *

Бесстрашные тимуровцы помогли старушке перейти дорогу местному криминальному авторитету.

* * *

Заблудился мужик в пустыне. Смотрит, лампа лежит, обрадовался, потер ее, появился джинн:

- Чего хочешь, хозяин?

- Домой хочу!

- Ну пошли.

- Да мне бы побыстрее.

- Ну тогда побежали.

* * *

В Одессе:

- Рабинович, почему государство борется с телефонными мошенниками, но не трогает банки, если и те, и те грабят население?

- Молодой человек... Банки в отличие от мошенников таки немножко делятся с государством…

* * *

Когда я вижу имена парочек, вырезанные на лавочках, я не думаю, что это мило. Я думаю, что весьма странно, что люди берут на свидание нож.

* * *

Посмотрел ролик о том, сколько зарабатывают блогеры на YоuТubе, и понял, что занимаюсь вообще не тем. Мне работать надо, а я ролики смотрю.