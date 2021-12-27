Минобороны: НАТО копит силы для нападения на Россию

По мнению замминистра обороны Александра Фомина, альянс готовит масштабный вооруженный конфликт на территории нашей страны. Фото: mil.ru

- Военное строительство блока НАТО полностью перенацелено на подготовку крупномасштабного вооруженного конфликта высокой интенсивности с Россией, - заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве.

Генерал-полковник напомнил, что НАТО еще в 2019 году в своей военной стратегии называет нашу страну главным источником "угроз коалиционной безопасности".

- К вооруженному конфликту с высокой вероятностью могут привести целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ, - отметил замминистра.

Он напомнил о ЧП с британским эсминцем Defender, которое случилось в июне этого года: когда экипаж иностранного судна пытался проникнуть в территориальные воды России у побережья Крыма. При этом прикрытие корабля ВМС Великобритании с воздуха обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135. Выходит, что речь идет о подготовленной военной операции и спланированной провокации.

- Интенсивность подобных полетов в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом увеличилась более чем на 60 %, количество вылетов выросло с 436 до 710. Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СШA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия. В западной части Крыма самолеты подлетали к российским рубежам на расстояние 15 километров. Всего в текущем году командование НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь. С января по декабрь текущего года в Черное море было совершено 30 заходов кораблей НАТО, а в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году — 359, - поделился сравнительной статистикой Фомин.

При всем этом Запад громче всех кричит в СМИ о "передвижении российских войск". Очевидно, что российские подразделения вынуждены менять дислокацию после очередных разведывательных действий НАТО, а не пытаются напасть на Украину. На Украину, которую вообще грех кому-то трогать...

- Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратило взаимодействие с Россией. Именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада, - отметил представитель Минобороны России.

Генерал-полковник обратил внимание, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО "фактически проигнорировало инициативу Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений". При этом ежегодно НАТО проводит 30 учений с участием 40 тысяч военнослужащих на военной технике, которые проводятся с целью "отработки нападения на Россию".

Фомин подчеркнул, что конфронтационный курс НАТО в отношении России вынуждает Москву "жестко ставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток".