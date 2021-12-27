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Политика27 декабря 2021 17:42

Минобороны: НАТО копит силы для нападения на Россию

По мнению замминистра обороны Александра Фомина, альянс готовит масштабный вооруженный конфликт на территории нашей страны
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
По мнению замминистра обороны Александра Фомина, альянс готовит масштабный вооруженный конфликт на территории нашей страны. Фото: mil.ru

По мнению замминистра обороны Александра Фомина, альянс готовит масштабный вооруженный конфликт на территории нашей страны. Фото: mil.ru

- Военное строительство блока НАТО полностью перенацелено на подготовку крупномасштабного вооруженного конфликта высокой интенсивности с Россией, - заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве.

Генерал-полковник напомнил, что НАТО еще в 2019 году в своей военной стратегии называет нашу страну главным источником "угроз коалиционной безопасности".

- К вооруженному конфликту с высокой вероятностью могут привести целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ, - отметил замминистра.

Он напомнил о ЧП с британским эсминцем Defender, которое случилось в июне этого года: когда экипаж иностранного судна пытался проникнуть в территориальные воды России у побережья Крыма. При этом прикрытие корабля ВМС Великобритании с воздуха обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135. Выходит, что речь идет о подготовленной военной операции и спланированной провокации.

- Интенсивность подобных полетов в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом увеличилась более чем на 60 %, количество вылетов выросло с 436 до 710. Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СШA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия. В западной части Крыма самолеты подлетали к российским рубежам на расстояние 15 километров. Всего в текущем году командование НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь. С января по декабрь текущего года в Черное море было совершено 30 заходов кораблей НАТО, а в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году — 359, - поделился сравнительной статистикой Фомин.

При всем этом Запад громче всех кричит в СМИ о "передвижении российских войск". Очевидно, что российские подразделения вынуждены менять дислокацию после очередных разведывательных действий НАТО, а не пытаются напасть на Украину. На Украину, которую вообще грех кому-то трогать...

- Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратило взаимодействие с Россией. Именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада, - отметил представитель Минобороны России.

Генерал-полковник обратил внимание, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО "фактически проигнорировало инициативу Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений". При этом ежегодно НАТО проводит 30 учений с участием 40 тысяч военнослужащих на военной технике, которые проводятся с целью "отработки нападения на Россию".

Фомин подчеркнул, что конфронтационный курс НАТО в отношении России вынуждает Москву "жестко ставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток".

Армия