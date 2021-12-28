Поддержали всей страной: «Рождественский караван» Coca-Cola завершил онлайн-путешествие по России

Рождественский караван Coca-Cola, Казань, 2018.

Стать добрым рождественским волшебником может каждый, и для этого вовсе не нужны красный тулуп, белая борода и упряжка оленей. Это теперь точно знают более трех тысяч жителей из 150 городов страны, которые приняли участие в крупнейшем социальном проекте Coca-Cola в России – «Рождественском караване». Онлайн-путешествие Каравана по стране, стартовавшее 3 декабря во Владивостоке, завершилось в столице сегодня, 28 декабря. В этом году социальный проект был посвящен поддержке движения и атлетов Специальной Олимпиады России людей с ментальными особенностями, которым занятия спортом дают возможность развития и социализации. В 2023 году столицей зимних Игр Специальной Олимпиады впервые станет российский город – Казань. Поддержать атлетов и разделить стремление Coca-Cola к построению инклюзивного общества мог любой житель России. А итоговая сумма пожертвования, сделанная Coca-Cola от лица всех участников Каравана, составила 3 миллиона рублей.

Заряды волшебства

Онлайн-путешествие 21-го «Рождественского каравана» охватило всю страну. Караван стартовал из Владивостока и за 25 дней «посетил» Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Из-за пандемии коронавируса движение ярких грузовичков было виртуальным, наблюдать за ними можно было на сайте. Но чтобы Караван передвигался, ему требовалась помощь – физическая активность участников. Достаточно было любого движения – от ходьбы до плавания и от бокса до медитации. Зафиксированная в специальном приложении активность превращалась в «волшебные заряды». Именно они и приводили Караван в движение.

– Чаще всего участники фиксировали самую обычную ходьбу, также популярностью пользовались бег и регулярные тренировки в спортзале, – рассказали в Coca-Cola. – А лидерами по накопленным «зарядам» стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Выступить в роли новогоднего волшебника может каждый.

Кроме того, в каждом городе участники получали онлайн-задания от атлетов Специальной Олимпиады. За выполнение этих задач можно было получить дополнительные «заряды». Например, на 18-й день в Казани участник Всемирных игр и турниров по флорболу в рамках Специальной Олимпиады Вячеслав Турин организовал прыжковой челлендж. В Ростове-на-Дону задания участникам давал Михаил Гусев – призер областных игр по настольному теннису и мини-футболу. А в Санкт-Петербурге это делала неоднократная чемпионка Всероссийских и международных соревнований Специальной Олимпиады по фигурному катанию Дарья Акифьева.

А еще все, кто помогал двигать Караван, стали участниками розыгрыша призов – подарков, созданных студентами инклюзивных мастерских Благотворительного фонда «Антон тут рядом», с изображенным на них главным призывом этого года: «Окружите близких волшебством».

«Сделать мир добрее и лучше»

Coca-Cola – - сооснователь движения Специальной Олимпиады на глобальном уровне и в качестве партнера поддерживает его уже более 50 лет. Поэтому энергию волшебных «зарядов» участников компания преобразовала в пожертвование в поддержку региональных отделений Специальной Олимпиады России – после завершения онлайн-путешествия от лица всех его участников Coca-Cola в России перечислила им три миллиона рублей.

Не менее важными оказались информационная поддержка и широкое освещение движения каравана.

– Главная задача «Рождественского каравана» – поддержка создания инклюзивного общества. А спорт – это та сфера, где каждый, вне зависимости от своих возможностей, имеет шанс показать свои таланты, найти единомышленников и стать счастливее, – пояснила руководитель по внешним коммуникациям Coca-Cola HBC Россия Ирина Лазукова.

– Достаточно посмотреть на то, как атлеты Специальной Олимпиады идут к достижению спортивных результатов, невзирая на особенности развития, – это проявление настоящего характера. Мы горды быть частью такого важного проекта и поддерживать его при помощи собственных активностей. Каждый год Караван – это небольшое волшебство не только потому, что многие с детства привыкли к праздничным грузовичкам и Санта-Клаусу, а потому, что мы видим, какое количество волонтеров поддерживает наши инклюзивные проекты. И это самое настоящее новогоднее чудо – желание и стремление людей участвовать в создании инклюзивного общества!

Юнифайд-матч по хоккею 2019.

КОНКРЕТНО

Помощь людям с особенностями развития – один из приоритетов долгосрочной стратегии Coca-Cola в России. Она реализуется в рамках трех ключевых направлений: развитие трудоустройства, социализация через спорт и организация досуга.

Много лет Coca-Cola в России поддерживает инициативы в сфере инклюзии, в том числе строит инклюзивные площадки для детей и подростков совместно с Фондом «Обнаженные сердца». Также Coca-Cola в России проводит юнифайд-матчи, где в одной команде участвуют как атлеты с особенностями развития, так и без таковых. А также содействует трудоустройству людей с ментальными особенностями.