Премьера «Лебединого озера»: Киркоров с подросшими детьми и Надя Пескова на льду

Татьяна Навка представила новое ледовое шоу "Лебединое озеро". Фото предоставлено организаторами

Предновогодние ледовые вечера Татьяны Навки в «Мегаспорте» уже стали традицией.

В этом году вместе с режиссёром Алексеем Сеченовым Татьяна представила ледовое шоу «Лебединое озеро». На льду помимо Татьяны и ее бессменного партнёра Петра Чернышева, блистала и маленькая Надя Пескова, младшая дочь олимпийской чемпионки. В партере за жену и дочь болел Дмитрий Песков.

Надя Пескова. Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Первое интервью Нади после дебюта на большом льду. Фото предоставлено организаторами

Дмитрий Песков. Фото предоставлено организаторами

В том же звёздном ряду сидел Филипп Киркоров со своими наследниками, которые в эти новогодние каникулы отправятся с папой в американский Диснейлэнд.

На премьере соседствовали Араз Агаларов и Филипп Киркоров с детьми. Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Поздравить Татьяну с премьерой пришёл мощный звёздный десант: Стас Михайлов с женой Инной и младшей дочерью Машей.

Кстати, дочь Михайлова, как и дети Киркорова занимались фигурным катанием, поэтому за представлением на льду дети наблюдали с особым интересом.

Младшая дочка Стаса Михайлова занимается фигурным катанием. Фото предоставлено организаторами

Причем, не только за уникальным олимпийским скольжением Татьяны Навки, но и за трюками чемпионки и полётами, от которых у зрителей захватывал дух. Татьяна несколько раз за шоу бесстрашно поднималась под купол «Мегаспорта».

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Главная фишка шоу-герои катались под голоса суперзвезд: Филиппа Киркорова (королю поп-сцены снова выпала самая сложная роль-озвучка главного сказочного злодея), Ани Лорак, Николая Баскова, Александра Реввы.

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

- Хочу поблагодарить своего мужа за выдержку. Он не видел меня последнюю неделю дома. Только ночью. И то под утро, - после шоу обратилась к Дмитрию Пескову Навка. - Хочу поблагодарить маму, сестру, всех родных, близких друзей. Филиппа Киркорова, Колю Баскова, Валерию, Александра Панайотова, Настю Стоцкую, мою любимую и незаменимую Ани Лорак. Спасибо моя любимая, родная, я не могу танцевать под другой голос,- поблагодарила друзей Татьяна.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото предоставлено организаторами

О ЧЕМ СПЕКТАКЛЬ?

«Лебединое озеро» на льду – это симбиоз фигурного катания, классической хореографии и высоких технологий. Специально для шоу в «Мегаспорт» было привезено более 40 тонн оборудования, включая 11 проекционных поверхностей, тяжелую и легкую кинетику, полетные дороги и многое другое. С помощью световых эффектов гладкий лед превращается в покрытое рябью озеро, огромная луна двигается по ходу действия и меняет цвет от небесно-голубого до ярко-красного, а фигуристы прыгают «в бездну» и улетают на цирковых лебедках под самый купол арены с гигантского подвижного моста.

- Поскольку сегодня существует множество версий «Лебединого озера» – от классических до авангардных, на моих плечах огромная ответственность – показать что-то совершенно новое, то, чего еще никогда никто не делал, - рассказывает Татьяна Навка. - Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит всё, что было создано ранее, - резюмирует олимпийская чемпионка.