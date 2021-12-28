«Объективная оценка технологического уровня компании»: продукция «Газпром нефти» возглавила рейтинг «100 лучших товаров России»

Фото: Газпром Нефть

Топливо для морского, авиационного и автотранспорта, битумы, масла и нефтехимия – в целом 17 видов продукции «Газпром нефти» вошли в число лучших товаров России. Экспертная оценка конкурсной продукции рейтинга «100 лучших товаров России» проводилась по нескольким десяткам характеристик, включая технологичность, безопасность производства, показатели экологичности и энергоэффективности. На итоговый рейтинг также влияли отзывы потребителей.

«Очередная в конкурсе лучших товаров страны — это объективная оценка технологического уровня компании, - отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер. - Кроме того, это наглядный результат развития нефтеперерабатывающего комплекса «Газпром нефти», благодаря которому продуктовую корзину заводов ежегодно пополняют инновационные разработки. Это повышает конкурентоспособность компании и расширяет доступ российских потребителей к современной качественной продукции».

Фото: Газпром Нефть

Традиционно наибольшее представительство в рейтинге «100 лучших товаров России» — у продукции Омского нефтеперерабатывающего завода (12 дипломов). Разработанное специалистами Омского НПЗ «Газпром нефти» низкосернистое топливо для морских судов получило почетный знак «Золотая сотня». Это одна из наивысших наград рейтинга, которая подтверждает безупречное качество продукта. Лауреатами конкурса стали дорожные битумы и полимерно-битумные вяжущие «Газпром нефти», которые применяют при строительстве автомагистралей с высокой интенсивностью движения, таких как М-11 «Нева». Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам конкурсных наград в 2021 году также удостоены дизельное, авиационное и судовое топливо.

Пять позиций в федеральном рейтинге лучших товаров России заняли масла под брендом Gazpromneft, выпускаемые на Омском заводе смазочных материалов. Лауреатами и дипломантами конкурса стали всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, индустриальные масла для гидравлических систем, цепных механизмов, высокооборотных электродвигателей и промышленного оборудования.