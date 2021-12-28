Шойгу побывал в роли Деда Мороза

Министр обороны РФ Сергей Шойгу исполнил новогоднюю мечту ребенка. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу исполнил новогоднюю мечту маленького мальчика из Владимирской области.

Вот, как об этом по видеосвязи рассказал восторженно сам Кирилл Ушаков: "Товарищ министр обороны Российской Федерации, я летал на вертолете, посмотрел самолеты, покушал в столовой летчиков, мне подарили много подарков. Спасибо большое".

Кирилла пригласили в авиационную эскадрилью Западного военного округа на территории аэродрома совместного базирования «Семязино» во Владимире. Вместе с мамой, папой и младшей сестренкой Алисой.

В разговоре с министром Кирилл осмелился просить еще раз полетать на вертолете.

Фото: Министерство обороны РФ

- Хорошо, Кирилл. Погода хорошая, полетайте. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она хочет. Хорошего полета вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго, - пожелал Сергей Шойгу.

Фото: Министерство обороны РФ

Напомним, ранее глава военного ведомства снял с елки открытку Кирилла, который мечтал полетать на военном вертолете и побывать на аэродроме. Волшебная "Елка желаний" стоит в Национальном центре управления обороной России, а в новогодней благотворительной акции участвуют многие генералы и офицеры Минобороны.

Они помогают сбыться детским желаниям и действуют не хуже Деда Мороза.

КСТАТИ

Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Акция проходит в РФ в четвертый раз, но Минобороны России впервые участвует в ней. По данным устроителей за четыре годе было исполнено более 21 тысячи желаний.

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