Создавайте праздничное настроение вместе с Viber!

В преддверии Нового года в мессенджере появились тематические стикерпаки и маски

Новогодние праздники объединяют весь мир: в этот период особенно хочется связаться с дорогими людьми и обменяться с ними теплыми пожеланиями — даже если вы находитесь вдали друг от друга. В этом помогут мессенджеры! Для того чтобы это можно было сделать еще более ярким и запоминающимся способом, в преддверии Нового года в мессенджере Viber появились тематические новогодние стикерпаки и маски. Они помогут создать праздничное настроение и в забавной, нестандартной форме поздравить друзей, родных и близких.

Viber стикеры

Стикеры — неотъемлемая часть современного онлайн-общения. С помощью одной такой картинки или анимации можно передать целый спектр эмоций, а милые и смешные персонажи поднимают настроение. В новогодних стикерпаках от Viber пользователей ждут и традиционные праздничные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка, олень Рудольф и другие, — и полюбившиеся пользователям персонажи Viber, в том числе девочка Вайолет и ее кот ЛегКэт.

Новогодняя коллекция стикеров: https://vb.me/newyearcollection_ru

Viber маски

AR-маски позволяют каждому, у кого есть смартфон, примерить на себя новый образ за считанные секунды, используя технологии дополненной реальности. Достаточно навести на лицо селфи-камеру и выбрать подходящий фильтр. После этого можно легко отправить видеопоздравление другу, перевоплотившись в румяного Деда Мороза или Снегурочку, сделать гламурное селфи в образе Снежной Королевы, или развеселить друзей, представ перед ними в облике снеговика.

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