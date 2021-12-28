Неизвестные украли из нефтяной трубы в деревне под Москвой 181 тонну авиационного топлива

В полицию поступило заявление о том, что в Раменском городском округе неизвестные похитили не менее 181 тонны авиационного топлива. Фото: Александр ГЛУЗ

Несколько дней назад в полицию обратился представитель одной из крупнейших нефтяных компаний России. Он сообщил, что в подмосковной деревне Прудки рядом с одним из частных домов была обнаружена врезка в трубу магистрального нефтепровода.

Примечательно, что труба проходит под землей на глубине 1,5 метров и до нее не так просто добраться. Неизвестные умельцы раскопали трубу, незаконно в нее врезались и стали сливать топливо. Утечку горючего заметили, но найти точное место удалось не сразу. Сотрудники компании стали обследовать всю протяженность подмосковного нефтепровода и в итоге нашли место утечки. Но к тому времени преступникам удалось откачать 181 тонну авиационного топлива и скрыться.

—В полицию поступило заявление о том, что в Раменском городском округе в деревне Прудки из магистрального нефтепровода, пролегающего на глубине 1,5 метра, неизвестные путем несанкционированной врезки тайно похитили не менее 181 тонны авиационного топлива, Сумма ущерба более 1 000 000 рублей, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские разыскивают неизвестных воров, укравших авиационного топлива на крупную сумму. Оперативникам предстоит опросить всех жителей деревни, которые могут что-то знать о краже.

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