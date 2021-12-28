Россияне рассказали, что надо обязательно успеть сделать за 3 дня до Нового года

Опрос показал, что до конца 2021 года россияне хотят успеть закупиться подарками и убраться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть в Италии такая романтичная новогодняя традиция - выкидывать старые и ненужные вещи прямо из окна на улицу. Поэтому там никого не удивишь в последние дни уходящего года грохотом телевизора, разбивающегося о мостовую. Кстати, считается, что тем самым вы освобождаете место для чего-то по-настоящему важного и полезного в вашей жизни.

Мы же в России полагаем так: дед Мороз (ну или, его итальянский кузен Баббо Натале), конечно, герой, но зачем же мебель ломать. И предновогодние традиции у нас более мирные, хотя календарной магии и мы не чужды. Чем же именно заняты россияне в последние дни декабря, выяснил Superjob. Оказалось, наибольшее число наших сограждан бегает по магазинам и наводит марафет в своем жилище (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Интересно, что точно такой же опрос проводился год назад. Обращает на себя внимание, что с 3% до 5% выросла доля людей, которым до боя курантов хочется просто отдохнуть. Видно, 2021-й год для многих, и правда, выдался очень даже непростым.

Параллельно россиян попросили ответить, что они обещают сами себе сделать в следующем году. Почти треть респондентов (30%) ответила - больше читать и заниматься образованием. Следом по популярности идут ответы: больше проводить времени с близкими (27%) и наладить личную жизнь (26%).

КОНКРЕТНО

Что вы хотите успеть за 3 дня до Нового года

Купить подарки - 14%

Сделать уборку - 6%

Нарядить елку - 5%

Доделать ремонт - 5%

Отдохнуть - 5%

Провести время с семьей - 4%

Сходить к врачу - 4%

Подготовиться к празднику - 4%

Избавиться от долгов - 1%

Похудеть - 1%

Постричься - 1%

Дочитать книгу - 1%

Сдать экзамены - 1%

Выздороветь - 1%

Бросить курить - 1%

Другое - 27%

Уже все сделал - 17%

(По данным Superjob).