Герои «Союзмультфильма» поздравят пользователей ОК в открытках и мультфильме от нейросети

Нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев ролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео

Пользователи ОК и их друзья смогут почувствовать себя героями праздничного ролика в образе персонажей «Союзмультфильма»: мамы Дяди Фёдора из «Простоквашино», Зайца и Волка из «Ну, погоди!», Пса и Волка из «Жил-был пёс». За технологическую часть создания роликов отвечают алгоритмы социальной сети, которые автоматически определяют, кто из друзей является наиболее близким по общению в ОК. Затем нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев ролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео.

Также в социальной сети появились бесплатные открытки с героями мультфильмов, которые предлагают пользователям устроить снежную битву и закидать друзей снежками с добрыми пожеланиями. Снежки бросают Заяц и Волк из новых серий «Ну, погоди! Каникулы», а также Чебурашка и Гена из мультфильма «Чебурашка».

Пользователи могут «бросить снежок» любому другу в соцсети или быстро «кинуть снежок в ответ» прямо из чата. Над списком чатов можно увидеть счётчик снежков — так можно узнать, сколько ещё друзей можно одарить яркими пожеланиями.

Ранее ОК совместно с «Союзмультфильмом» в честь Международного дня анимации представили специальный конструктор публикаций с героями популярных классических и новых мультфильмов киностудии — Чебурашкой, Ёжиком из картины «Ёжик в тумане», Волком из «Ну, погоди!» и другими.