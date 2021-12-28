Переживающий личный ад Петр Чернышев одной деталью напомнил о тяжелой болезни Заворотнюк

Готовиться к премьере Петр начал несколько месяцев назад. Параллельно он выступал и с другими спектаклями

Петр Чернышев вот уже несколько лет катается в шоу Татьяны Навки. Он является партнером олимпийской чемпионки в ледовых спектаклях. На днях в Москве прошла премьера "Лебединого озера". Муж больной раком Анастасии Заворотнюк появился перед публикой с обнаженным торсом.

Петр Чернышев блистал в новом ледовом шоу "Лебединое озеро". Татьяна Навка показала фотографии, сделанные во время премьеры. Особенно поклонники обратили внимание на снимок спортсменки с мужем больной раком Анастасии Заворотнюк. Сильные переживания за любимого человека сказались на его виде.

По слухам, фигурист работает как ломовая лошадь, чтобы заработать на дорогостоящее лечение больной раком жены. Он проводил на катке дни и ночи, чтобы отточить каждое движение.

Готовиться к премьере Петр начал несколько месяцев назад. Параллельно он выступал и с другими спектаклями.

Чернышев во время "Лебединого озера" вышел на лед в неожиданном образе. Его грудь и живот обнажены, а брюки из эластичной ткани сильно обтянули мускулистое тело спортсмена. Подписчики рассыпались в комплиментах. Многие при этом отметили, что Петр сильно похудел и никак не может набрать вес.

"Талантливо, красиво, волшебно! Браво!", "Это было великолепно!", "Петя, видимо, совсем мало ест, бедный", "Когда же Петр сможет вздохнуть спокойно, а беда уйдет из семьи прочь", "Чернышев, конечно, всего себя отдает жене. Редкость это в наше время", - пишет публика.

Петр, отметим, ухаживает за тяжелобольной супругой. Каждую свободную минуту он старается быть подле жены. В окружении супругов не раз говорили, что Чернышев проходит через личный ад. Но делает это с высоко поднятой головой, не опуская рук. Заворотнюк несколько лет борется с раком мозга последней стадии.

Ранее Навка так комментировала внешний вид фигуриста. "Петр Чернышев и правда незаменим. Он и хореограф, и наставник, и мой верный помощник. Я периодически вижу статьи с заголовками: «Навка укатала Чернышева» или «Петр очень устал». При этом никто не запрашивает комментариев у него самого. Конечно, обывателю сложно представить, как это - на протяжении нескольких месяцев каждый день выступать. Петр - опытнейший фигурист, который на протяжении многих лет участвовал в ледовых шоу и телевизионных программах. Это все проекты, требующие большой физической и эмоциональной отдачи, но это осознанный путь талантливого фигуриста", - отмечала прославенная чемпионка.

А не так давно она сравнила Петра с Богом. "Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти. Петр - святой человек, мы его в кулуарах называем Иисус Христос", - заявила Татьяна.