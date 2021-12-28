Путин: «Спутник V» точно нейтрализует «омикрон»

Владимир Путин собрал лидеров стран СНГ на традиционный неформальный саммит. Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

В ТУРКМЕНИИ НЕТ «КОРОНЫ»

Но перед началом - общее фото. Как шутят бывалые журналисты кремлевского пула — семейное. В один голос участники встречи пытались убедить встать с ними в ряд и Нурсултана Назарбаева — одного из создателей СНГ и Евразийского экономического союза. Не получилось.

А потом началось само заседание.

- У нас за прошедшие десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным, - начал встречу Владимир Путин и отметил, что «сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль». Многие из них не только сохранилось, но и развились на совершенно новой почве - это дает нам возможность проходить и тяжелое время пандемии.

Именно борьба с пандемией стала главной темой встречи. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию за помощь Казахстану, а Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухаммедов заявил, что в его стране пандемии вообще нет, потому что благодаря нашим вакцинам - Спутнику и Эпиваку - не зарегистрировано ни одного заражения.

«ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕЗАВТРА?»

А Владимир Путин пригласил выступить Анну Попову - главного санитарного врача России. Она рассказала, что мы первые и пока единственные изучили штамм "омикрон" прямо на месте (в ЮАР), что коронавирус становится сезонным, а также что в СНГ нужна единая система по исследованиям и обмену информацией для биологической безопасности. А потом ответила на вопросы лидеров.

Александр Лукашенко поинтересовался у Анны Поповой, «Может, вы нам скажете, что будет завтра? Вчера - дельта, завтра – омикрон, послезавтра что будет?».

- Ни один вирус не останавливается в своем развитии, - ответила глава Роспотребнадзора. - И ожидать, что омикрон будет финальным вариантом… Омикрон сегодня уже более контагиозный, но менее тяжелые случаи вызывает. Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя.

– Омикрон, если по-народному, он полегче дельты? – продолжил президент Белоруссии.

- Из того, что мы видим, он вызывает более легкое течение. Но мы видим только в ЮАР, а там средний возраст населения до 30 лет. У нас значительно больше, - заключила Попова.

ИММУНИТЕТ НЕДОСТАТОЧНЫЙ

- Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследования, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», - отметил Владимир Путин. - Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий.

А потом обратился к Анне Поповой:

- За рубежом стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов, 90—95... У нас, в России, уровень какой?

- Мы приближаемся к 56% — это и вакцинированные, и переболевшие.

- 56... А нужно 90, - напомнил президент.

Чуть позже, когда, глава Роспотребнадзора покинула зал, Александр Лукашенко поинтересовался у Путина:

— Владимир Владимирович, а вы не в курсе, она сама не переболела коронавирусом?

- Честно говоря, не помню, надо было у неё спросить, секрета нет никакого. По-моему, она нет, она прививку сразу сделала. Некоторые наши другие специалисты высокого ранга переболели, - объяснил президент.

Перед общей встречей Путин провел ряд переговоров с глазу на глаз: первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим Касым-Жомарт Токаевым, с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. А в среду российский лидер планирует встретиться с Александром Лукашенко. Они будут говорить об «актуальных вопросах белорусско-российского сотрудничества». Кроме того, они сыграют в хоккей. В одной команде.