Григорий Лепс сам пустил с свой дом молодого любовника жены

Бывшая жена Лепса променяла его на молодого альфонса: именно такую версию сейчас обсуждают в Сети Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Внимание поклонников Григория Лепса сейчас занимает вовсе не его творчество: в личной жизни певца спустя 20 лет образцового брака - полный раскардаш. Стремительный развод и покорный раздел имущества, гипертонический криз (или алкоголический кризис?), одиночество и экстравагантные выходки на концертах - увы, новости об артисте в последнее время одна хуже другой. Но особенно обидно, что теперь уже бывшая жена Лепса променяла его на молодого альфонса: именно такую версию сейчас обсуждают в Сети.

31-летний манекенщик Дмитрий Савчук, похоже, наслаждался с 49-летней Анной Шаплыковой романтическими каникулами на Мальдивах, пока в Москве ее заочно разводили с известным супругом. Высокий голубоглазый блондин вместе с братом-близнецом Виталием Савчуком - одни из самых известных моделей в светской тусовке столицы. Говорят, сначала Виталий завел роман с близкой подругой Анны, а потом уже и сама она пригляделась к Дмитрию. В таком составе счастливые влюбленные якобы и упорхнули на далекие острова. Кстати, в Инстаграмах всех четверых кадры мальдивского отпуска появились в одни и те же даты, что лишь укрепило "сетевых сыщиков" в их подозрениях.

Однако, красивый и статный манекенщик, который сотрудничал с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, снимался в клипах Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина, судя по всему, живет не по средствам. Известный блогер Рустам Солнцев назвал Савчука, которого хорошо знает, альфонсом. Мол, "Дима - известный любитель за счет женщин отдыхать", а на курорт тогда еще законная супруга Лепса возила любовника частным бортом, чтобы избежать пересудов.

Виталий Савчук, Григорий Лепс и Дмитрий Савчук вместе отмечали Рождество-2021. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но самым неприятным в этой истории оказался другой момент: как выяснилось, Дмитрий Савчук лично знаком с певцом и вхож к нему в дом. Так, манекенщик оказался среди гостей, которых Лепс лично позвал с свой дом на Рождество в прошлом году. Учитывая, что хозяин считает себя человеком верующим, случайных людей в этот светлый праздник в его стенах не должно было быть. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что белокурый красавчик и "местный Брэд Питт" приглянется идеальной жене и матери троих детей, которая на 18 лет его старше...

Между тем, сам Савчук, едва его имя появилось в прессе, сразу закрыл свою страницу в Инстаграме. А в общении со СМИ не стал опровергать подозрения и лишь подогрел интригу.

- Давайте пока всю эту историю поставим на паузу. Не хочу ее касаться, - кокетливо попросил Савчук портал Woman.ru.

При этом знакомство с Григорием Лепсом манекенщик подтвердил. По его словам, познакомились они примерно в то же время, как отмечали Рождество - "случайно оказались в одной компании".

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