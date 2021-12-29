Стало известно, кому убийца «колбасного короля» Мавриди обещал заплатить за свой побег из изолятора

Среди беглецов оказался убийца «колбасного короля» Владимира Маругова - Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, проходивших по делу о серийных кражах из частных домов. Фото: Следственный комитет/ТАСС

В подмосковной Истре 28 декабря состоится первое заседание по делу трех сотрудников изолятора временного содержания, из которого в августе 2021 года сбежали пять человек. Среди беглецов оказался убийца «колбасного короля» Владимира Маругова - Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, проходивших по делу о серийных кражах из частных домов.

На скамье подсудимых - и. о. начальника ИВС Андрей Старшинов, дежурный изолятора Сергей Лаврентьев и его помощница Екатерина Бурдаковская. По версии следствия, Старшинов отдал указание поместить шестерых фигурантов одного дела в одну камеру (четверо из них в итоге сбежали), Лаврентьев по просьбе Мавриди пересадил его из «одиночки» к молдаванам и оставил открытым окошко в двери камеры, Бурдаковская ушла в комнату отдыха и уснула, так и не заступив на пост (Лаврентьев на допросах уверял, что не смог добудиться молодую коллегу).

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«В ИЗОЛЯТОРЕ ГОДАМИ ТВОРИЛОСЬ РАЗГИЛДЯЙСТВО»

Первоначально, напомним, подозревали, что сотрудники изолятора были подкуплены кем-то из беглецов. Слишком уж много счастливых для них совпадений произошло накануне побега.

- Но в процессе расследования факт взятки доказать не удалось, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - К сожалению, в данном изоляторе годами творилось полное разгильдяйство, причем на всех уровнях. (Ранее мы уже сообщали о том, что полицейские начальники в Истре, которые должны были контролировать работу ИВС, там даже не появлялись. После громкого побега из органов были уволены сразу семь человек, включая нынешних подсудимых, - Авт.). Было установлено, что побеги из этого ИВС ранее уже совершались, но их скрывали. Например, за пару месяцев до бегства Мавриди и компании из того же изолятора сбежал еще один мужчина. Сотрудникам повезло, что его вовремя хватились и быстро поймали - товарищ добежал до ближайшего ларька и замешкался, чтобы купить алкоголь. Уж очень сильно хотел выпить. На этом и погорел. Его по-тихому вернули в изолятор.

В подмосковной Истре 28 декабря состоится первое заседание по делу трех сотрудников изолятора временного содержания, из которого в августе 2021 года сбежали пять человек. Фото: Александр РОГОЗА

По словам нашего собеседника, после изучения показаний всех свидетелей получается такая картина.

- Да, Мавриди не просто так вечером накануне побега попросился в камеру к молдованам. (Дежурному он сказал, что одному очень скучно, в камере у воров не было свободных спальных мест и Мавриди даже согласился спать на матрасе на полу, - Авт.). Якобы накануне на прогулке он услышал тихие переговоры двух молдован о том, что бежать они могут уже этой ночью. Накануне участникам этнической воровской банды прокурор озвучил запрашиваемые сроки. Главарю светило 11 лет, остальным - по 6-7. Они были уверены, что после побега смогут добраться до границы и как-то уйти на родину. О том, что Мавриди проходит по такому резонансному делу, они якобы не знали. При этом сам Александр Мавриди посулил за свое освобождение крупные деньги - рассказал, что на воле у него есть тайник с большой суммой (Это в итоге подтвердилось, при задержании у убийцы «колбасного короля» нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. По текущему курсу в сумме это более 400 тысяч рублей, - Авт.).

«БЫЛА ВЕРСИЯ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОНИ МАВРИДИ УЖЕ УБИЛИ»

Сколько конкретно Мавриди пообещал подельникам, наш источник не сообщает. Ка бы то ни было, воры согласились взять его с собой. Как известно, через открытое окошко в двери преступники открутили гаечным ключом внешний навесной замок. Уже после задержания один из воришек заявил, якобы ключ он привез с собой в ИВС из СИЗО, где они находились до этого. Якобы, в том изоляторе шли ремонтные работы и кто-то из рабочих потерял инструмент. Версия звучит довольно сомнительно с учетом того, что при перевозке из СИЗО в ИВС подследственных несколько раз обыскивают, проводят через рамки с металлодетекторами.

Напомним, что уроженцев Молдовы в итоге поймали в течение двух недель. А вот Мавриди удавалось скрываться около месяца.

- Пойманные беглецы заявили, что с Мавриди расстались в лесополосе под Истрой, - продолжает источник. - За его деньгами они якобы решили не идти, потому что тайник, как выяснилось, находился на территории Москвы, а ехать в столицу, нашпигованную камерами видеонаблюдения, было слишком рискованно. Кстати, пока шли поиски, появилась версия, что на самом деле Александр Мавриди уже мертв. Были предположения, что на самом деле молдоване его могли убить за обман с деньгами и где-то прикопать в лесу. Но это оказалось не так. Мавриди прятался по заброшкам в Москве и области, каждые неделю-полторы меняя дислокацию. А в итоге его опознала-таки одна из камер.

В сентябре домушникам из Молдовы вынесли приговор по их основному делу - за два года мужчины обнесли около двадцати подмосковных особняков. Главарь банды Александр Бутнару получил 11 лет колонии строгого режима. Трое его подельников, которые также бежали из изолятора, от 6 до 7 лет. Двое отказавшихся бежать - 5 и 6.

А вот дело о побеге до суда еще не дошло. По ней суд может добавить всем фигурантам еще по 5 лет.

По информации KP.RU, уголовное дело об убийстве «колбасного короля» могут начать разбирать в суде уже весной следующего года. На данный момент Александр Мавриди полностью признал свою вину. По его версии, Владимира Маругова он убил, чтобы облегчить жизнь женщине, в которую он якобы влюбился, - бизнесмен уже несколько лет жестко судился за имущество со своей бывшей женой Татьяной Маруговой. Кроме того, Мавриди обвиняют в похищении престарелого столичного адвоката, которого он заставлял переписать на себя недвижимость. Так что ему и без побега светило вплоть до пожизненного.

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