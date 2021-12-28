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Политика28 декабря 2021 14:45

«Единая Россия» займется защитой прав соотечественников и укреплением внешнеполитического курса страны

Сергей Лавров провел первое заседание партийной комиссии по международному сотрудничеству
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Единая Россия» будет создавать максимально благоприятные условия для развития страны, повышения ее безопасности и уровня благосостояния граждан. Необходимо также добиваться дальнейшего сплочения русского мира и соблюдения прав соотечественников, сохранения их культурной идентичности, отметил глава партийной комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, министр иностранных дел Сергей Лавров.

СМЯГЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ

«Работа по защите прав соотечественников будет иметь самостоятельное значение в комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, - отметил Сергей Лавров на первом заседании комиссии. - Завершается работа по подготовке закона в сфере миграции. Он должен способствовать максимальному упрощению процедуры возвращения в Россию соотечественников на постоянное жительство. Особое внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи».

Помимо этого, необходимо пересмотреть критерии отбора потенциальных переселенцев и исключить немотивированные отказы им.

«Считал бы возможным поставить вопрос о расширении перечня регионов для переселения. Особенно остро стоит вопрос привлечения будущих граждан России в районы Восточной Сибири», - отметил глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству.

Сергей Лавров добавил, что продолжается активная работа и над законом о гражданстве. В нем должны быть отражены пожелания соотечественников. Прежде всего, речь идет о предложениях по смягчению условий приема в гражданство соотечественников и их детей, которые рождены в браках граждан России с иностранцами, а также вопросах репатриации.

«ОСОЗНАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» продолжит отстаивать национальные интересы, а комиссия по международному сотрудничеству придаст дополнительный импульс работе по международному направлению.

«Единая Россия» в полной мере осознает ответственность в решении международных вопросов, в связи с чем в народную программу вошел специальный раздел, посвященный этой теме. В состав комиссии вошли специалисты и эксперты, от которых во многом зависит реализация планов России в области международного сотрудничества, защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников. Уверен, комиссия сможет предложить эффективные решения в этой сфере», - заключил Андрей Турчак.

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БИЗНЕС-ПРЕСС