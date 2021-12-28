Анна Попова: «В Новый год риски распространения «омикрона» возрастают»

Попова отметила, что пока в России доминирует штамм «дельта». Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Заболеваемость ковидом идет на спад. Снижение отмечено в 76 регионах страны. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

- К новогодним праздникам мы подходим со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекцией, - заявила Попова.

Рост заболеваемости отмечается только в двух регионах.

Больше всего ковидом по-прежнему болеют люди старше 60 лет.

Премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву обеспечить россиян доступной медпомощью в праздники.

- У нашей системы здравоохранения выходных не бывает, к тому же в праздники число обращений к врачам, как правило, растет. Нужно организовать и сделать все возможное, чтобы люди получали необходимую помощь, - сказал Мишустин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что особое внимание в праздники будет уделено организации экстренной и неотложной помощи.

Мишустин также отметил, что новогодние праздники - это хорошая возможность вакцинироваться или ревакцинироваться от ковида, если с момента первой прививки прошло уже полгода.

Анна Попова привела в пример Севастополь, где уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, в том числе благодаря вакцинации превысил 90%.

- Это позволят сегодня отменить ряд ограничений в регионе, - сказала Попова.

Она также отметила, что после праздников ситуация с коронавирусом может ухудшиться.

- Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают . И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, - отметила Попова.

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства.

Попова также отметила, что пока в России доминирует штамм «дельта».