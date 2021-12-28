Экспресс-тесты показали свою эффективность в определении омикрон-штамма

Вариант коронавируса, который ВОЗ обозначила как омикрон, вызывает тревогу из-за беспрецедентно большого количества мутаций. О многих из этих мутаций уже известно, что они способны обманывать механизм иммунной защиты человека, что увеличивает скорость распространения омикрона в организме и может приводить к более тяжёлым последствиям от заболевания.

Одним из решающих факторов противостояния вирусу, является своевременное обнаружение инфекции. Однако, тестирование заново налаживать не придется: имеющиеся наборы эффективно справляются с этой задачей, – утверждают эксперты по всему миру.

Российские и зарубежные производители экспресс-тестов сообщают, что их системы выявляют омикрон так же хорошо, как и другие штаммы, и здесь нет причин для сомнения.

По словам эпидемиолога из Гарварда Майкла Мина, которые приводит издание Boston Herald, все данные показывают, что экспресс-тесты выявляют штамм «омикрон», так же эффективно, как и «дельту».

Надежность экспресс-тестов подтверждается и планами администрации США распространить в январе до 500 миллионов наборов среди простых американцев через специальные веб-сайты, о чём сообщает Business Insider.

Не далее, как в субботу, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Ростовскую область, заявил, что все имеющиеся тесты способны диагностировать «омикрон».

«Мы видим, что все тесты, которые сегодня созданы и находятся на рынке, работают для диагностики новой коронавирусной инфекции, в том числе вызванной штаммом «омикрон», – сказал он журналистам.

Медицинские эксперты объясняют научным языком, что в антигенных тестах обычно используются антитела к коронавирусному нуклеокапсидному белку. И ничего удивительного, что антитела распознают нуклеокапсид омикрона.

Все разработчики предварительно смотрят на фрагменты, с которыми идет гибридизация, сейчас много геномных данных. Там не так уж много изменений за пределами гена S-белка. Поэтому большинство тестов, конечно же, выявляют омикрон.

По словам специалистов, нет необходимости устанавливать последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК всех инфицированных (в науке это называется «секвенирование» – прим.ред) В настоящее время можно сосредоточиться на въезжающих в страну, особенно из опасных регионов.

Это подтверждает немецкий вирусолог Сандра Цисек, которая опубликовала в воскресенье результаты лабораторных ПЦР-тестов, обнаруживших омикрон-штамм в пробах вернувшегося из ЮАР жителя германской федеральной земли Гессен. Шесть антиген-тестов трех разных производителей смогли выявить вирус.

Чувствительность антигенных экспресс-тестов, выявляющих коронавирусные белки в назальном мазке, также не пострадала. Одной из первых об этом сообщила компания Abbott. Её экспресс-тесты, как и ПЦР-тесты, не основаны на детекции гена S-белка и поэтому их показатели не снизились.

«На сегодняшний день мы тщательно проанализировали более 1,4 миллиона последовательностей, отнесенных к 63 различным вариантам, и ни один не повлиял на способность наших диагностических тестов обнаруживать вирус. Это касается и последовательностей штамма омикрон», — говорится в сообщении.

Как заявляют представители компании, которая предлагает тесты от российских и зарубежных производителей, об успешном распознавании омикрона антигенными тестами объявили также компании Osang Healthcare и Rapigen (Южная Корея).

Компания Rapigen подчеркивает, что её антигенные тесты успешно распознают варианты альфа, бета, эпсилон, эта, каппа, лямбда, дзета, гамма, дельта, дельта плюс (AY.1), мю и омикрон. Особо отмечается, что мутации в N-белке омикрона не затрагивают эпитопов, важных для определения штаммов вируса.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что эффективность экспресс-тестов позволяет их использовать в домашних условиях, для чего правительство закупит большую партию таких тест-систем.

В целом, накануне приближающихся праздников вопрос оперативного тестирования на коронавирус для многих стран становится чуть ли не вопросом государственной безопасности.

И, поскольку, правительственные эксперты удовлетворены результатами исследований эффективности экспресс-тестов на выявление новых штаммов (в том числе омикрона), то решение этого вопроса они видят именно через распространение экспресс-тестов среди населения.