Новогодняя ночь на Пятом канале и премьеры 2022 года

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Пятый канал то и дело радовал зрителей новыми проектами и продолжит это делать в 2022 году. Мы расскажем, какие премьеры вас ждут в ближайшее время. И начнем с новогодней программы, которая стартует 31 декабря.

ЗВЕЗДНОЕ ШОУ «АЛЫЕ ПАРУСА»

В последний день уходящего года Пятый канал подарит зрителям праздничное настроение. В полночь, как только куранты пробьют 12 раз, начнется новогодняя музыкальная сказка «Алые паруса» с участием Димы Билана, Полины Гагариной, Светланы Лободы, Мити Фомина, Сергея Лазарева, Ирины Дубцовой, NILETTO, Басты, дуэта #2Маши, групп «Би-2», «Звери», «Дискотека Авария», «Сплин», «Градусы» и многих других звезд эстрады.

Прозвучат такие хиты, как «Босая», «К черту любовь», «Сансара», «Все будет хорошо», «Венера-Юпитер», «Твои глаза», «О нем», «Ума Турман», «Текила-любовь», «Кукушка», и многие другие композиции, под которые встречали свой первый взрослый рассвет ни одно поколение школьников. Песни, под которые ждали чуда, и оно непременно случалось.

Каждое выступление - красочный мини-спектакль с фантастическими трюками, выступлениями цирковых артистов, танцевальных шоу-балетов. Концерт продлится до четырех утра.

ПРАЗДНИК ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Не менее интересным будет и пятничное утро. Эфир порадует советскими и российскими комедиями и мелодрамами, среди которых любимые многими киноленты «Пурга», «Принцесса на бобах», «Не может быть», «Самогонщики», «Три орешка для Золушки».

В дневном эфире на Пятом пройдут премьерные серии детективов, которые снимались специально для новогоднего вечера. В 13.45 начнется показ «Великолепной Пятерки». Зрители увидят подряд четыре эпизода: «Страшный суд», «Убийственная красота», «Судьба моя» и «Короткое замыкание».

Сериал рассказывает о буднях пяти оперов. Их начальник еще помнит, когда в Петербурге были улицы разбитых фонарей. Время изменилось, милиция стала полицией, город преобразился, но человеческие страсти по-прежнему кипят. Несмотря на сложную работу и ежедневную рутину, у героев остается время на любовь, дружбу и юмор.

В этом году помимо новых серий было снято продолжение сериала - четыре двухсерийных фильма. Съемки проходили в Крыму и Ульяновске.

В январе премьерные серии будут выходить с понедельника по четверг в 23.10.

В 17.10 стартует показ четырех эпизодов детектива «Свои»: серии «Роковая встреча», «Привет, Матвей!», «Старинные игрушки» и «Звезда вебкама» не оставят зрителей равнодушными.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Главные герои сериала - судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и экстрасенс. Вместе они - идеальная команда, которую не проведет ни один преступник. У каждого специалиста свои слабости, характер и суперспособности. Но при этом, как и любой из нас, они люди со своими привычками, со своими сильными и слабыми сторонами.

Далее в 20.40 начнется детективный сериал «След» с новыми сериями: «Кто подставил Кроликова Родиона», «Праздничное сердце», «Избушка на курьих ножках» и «Три скорпиона».

Идеальных преступлений не бывает, и каждый эпизод детектива этому подтверждение. Сотрудники «Федеральной Экспертной Службы» помогают раскрывать самые сложные и запутанные дела.

Премьерные серии выходят с понедельника по четверг. Съемки сериала ведутся непрерывно.

ДОЛГОЖДАННЫЕ НОВИНКИ

«Крепкие орешки» (второй сезон)

В марте 2021 года телезрители впервые встретились с весельчаком, любителем ночных клубов и женщин оперативником Лавровым и его напарником, примерным семьянином Романовым. Оба героя полные противоположности. Но это не мешает им быть отличной командой и в сложных и опасных ситуациях прикрывать друг другу спину. Особенность сериала в том, что в каждом эпизоде можно найти отголоски лучших мировых блокбастеров. В новом сезоне вас ждут 32 серии детектива, а еще такие хиты, как «Рыбка по имени Ванда», «Шпионские игры», «Апокалипсис сегодня», «Паранормальные явления» и многие другие.

Съемки второго сезона сейчас в самом разгаре. Новые серии выйдут в 2022 году.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

«Лицемеры»

Сериал рассказывает о работе специального отдела внедрений МВД. Его начальник принял неординарное решение, наняв трех гениальных аферистов. В каждой серии им предстоит перевоплощаться в других людей, становиться на время того или иного расследования поваром, врачом, сантехником, школьным учителем или даже наемным убийцей. Каждая новая серия - захватывающая авантюрная история.

В пилотный проект вошло 12 детективных историй. Все серии отсняты. На экраны выйдут в 2022 году.

«Условный мент»

Первый сезон вышел осенью 2019 года, и с тех пор зрители с нетерпением ждут продолжение истории, которая разворачивается в Охтинском районе Санкт-Петербурга. Главные герои - бывший оперативник, отсидевший срок за превышение полномочий, обаятельная капитан, недавно переехавшая в Петербург, и участковый, который ищет в своей работе способы заработать как можно больше. Пути героев постоянно пересекаются, что превращает их жизнь в одно большое и невероятное приключение.

Продолжение сериала выйдет весной 2022 года.

«Филин» (второй сезон)

Главный герой - травматолог, заведующий отделением экстренной травматологии одной из больниц Петербурга. Десять лет назад он попал в аварию, после которой заново учился ходить и жить. Из-за травмы он почти перестал спать, за что и получил от коллег прозвище Филин. Все свободное время он тратит на саморазвитие, а еще он открыл в себе дар детектива. В силу профессии Филин сталкивается с различными травмами пациентов - от бытовых переломов до ножевых и огнестрельных ранений. Попадаются и криминальные пациенты. Во всех историях главный герой поневоле начинает выяснять подробности и подключается к расследованию. Первый сезон вышел на экраны в августе 2021 года, он состоял из 12 серий. В новом сезоне будет 24 серии.

Съемки второго сезона завершатся в феврале 2022 года.

«Должник»

В центре сюжета - история одной обычной семьи. Глава семейства Алексей, в прошлом военный, оставил службу ради жены и сына. Главный герой, несмотря на свои внушительные размеры, невероятно нежный и заботливый. Бывший спецназовец побывал в горячих точках, но говорить об этом не любит. Сейчас его вполне устраивает размеренная жизнь и тренерская работа в детской секции рукопашного боя. Он мечтает накопить на собственную квартиру и вырастить из сына Дани не только чемпиона, но и настоящего мужчину. Но вся размеренная жизнь Потапова рушится в один миг. Под колесами иномарки бизнесмена Семенова погибает его сын. Влиятельные друзья бизнесмена делают так, что Семенов «оказывается невиновным». Убитый горем отец решает самостоятельно наказать преступника, достает обрез и находит виновника смерти своего сына. Но покушение оборачивается неудачей, а бывший спецназовец получает тюремный срок. Спустя несколько лет Потапов выходит на свободу и жаждет мести…

Съемки 4-серийного фильма стартовали 13 декабря.

“Кукольник”

Петербург охвачен слухами о маньяке. Кукольник - так его прозвали журналисты - делает из смерти настоящий спектакль и не оставляет никаких следов. Это расследование должно было стать последним в карьере следователя Антонины Афинской. Ее мечта - уйти из органов и завести ребенка. Афинская соглашается на эксперимент и вводит особый препарат, который должен приблизить ее к поимке маньяка. Но Антонина и не подозревает, какие последствия влечет ее согласие.

Съемки четырех серий стартовали 22 декабря.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сериалы «Великолепная Пятерка», «Ментозавры», «Крепкие орешки» и «Свои» - самые рейтинговые в вечернем эфире по будням. Наибольшей популярностью детективы пользуются у телезрительниц в возрасте от 25 до 59 лет. Показатель доли в этой категории - 11,5%, это второе место в слоте среди всех национальных телеканалов. В аудитории «Все 25 - 59» с долей 8,4% Пятый занимает третье место.

В дневное время сериалы чаще смотрят мужчины в возрасте 25 - 59 лет. Доля 7,1%, канал также на втором месте.

Утренние эфиры в выходные дни чаще предпочитают телезрители старше 18 лет. В этой возрастной категории у канала второе место с долей 7,8%.

«Великолепная Пятерка - 4» по итогам показа в декабре занимает второе место в своем слоте с долей 9,8% среди зрителей старше 18 лет, и первое место с долей 11,4% в аудитории «Женщины 25 - 59».

КСТАТИ

Сериалы Пятого канала смотрят в Америке и Азии

Сериалы, которые выходят на Пятом канале, нашли своих зрителей во многих странах мира. Например, детектив «Свои» размещен на международной интернет-площадке Amazon Prime Video, а также на платформе Tubi TV, которая принадлежит Fox Corporation. Жителям Северной Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и других стран доступны для просмотра первый и второй сезоны детектива. Он выложен в высоком качестве на русском языке с субтитрами.

Кроме сериала «Свои» на Amazon Prime Video размещен также сериал «Стражи Отчизны».

Осенью сериалы Пятого канала приняли участие в 46-м Международном кинофестивале Toronto International Film Festival, TIFF. В презентационный пакет вошли премьеры «Филин», «Крепкие орешки», «Великолепная Пятерка», «Условный мент» и детективная новинка «48 часов».

Наибольший интерес среди байеров из Японии, США и Франции вызвали сериалы «Филин» с Данилой Якушевым и «Условный мент» с Денисом Рожковым в главной роли. Стартовали переговоры о продаже проектов на эти территории.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Известия» на Пятом

Информационные выпуски «Известий» — это оперативное информирование, прямые включения, собственные съемки, непредвзятый подход к выбору тем и сюжетов, компетентность ведущих, яркая и современная подача информации. Благодаря работе журналистов, аудитория канала всегда в курсе всех самых важных событиях в России и мире. В течение дня на Пятом выходит пять выпусков программы «Известия». Итоги дня телезрители подводят в полночь с программой «Известия. Итоговый выпуск». Программа занимает второе место среди всех национальных телеканалов с долей 9,7% в аудитории «Все 18+». Такую же позицию занимает и программа «Известия. Главное», которая выходит по субботам с долей 8,3% в возрастном сегменте старше 18 лет. Информационно-аналитическая программа «Известия. Главное» - это один из рейтинговых проектов канала, флагман информационного вещания Пятого и один из самых влиятельных источников новостей в стране. Качество и уникальное содержание программе обеспечивают сильный продюсерский цех, мощный блок авторов и, конечно, лицо программы – Евгений Гусев.

«Светская хроника» в ТОПе самых рейтинговых проектов

Программа «Светская хроника» каждый сезон демонстрирует высокий уровень цитируемости в СМИ и большой охват аудитории. В этом телевизионном сезоне премьерные выпуски «Светской хроники» занимают лидирующие позиции в пятничном эфире. Доля среди зрителей старше 18 лет на 28% выше показателей канала за этот же период. В женской аудитории старше 18 лет программа проходит с долей 12,1%, а это второе место в тайм-слоте 23645-00:45. Утренние выпуски в этой же аудитории проходят с долей 9,7%, что также обеспечивает Пятому каналу второе место в слоте. Кстати, показатели нового телесезона в этом году оказались на 14% выше цифр аналогичного периода прошлого года. Интерес к передаче подтверждают в том числе охваты в соцсетях. Группы проекта в Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники демонстрируют постоянный рост подписчиков. Программа “Светская хроника” выходит каждую пятницу в прайм тайм в 23.45 с повтором по субботам в утреннем эфире в 09.00