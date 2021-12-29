На Новый год подражаем главным модницам: Бузова в перьях, Собчак в кружевах, Медведева и Седокова – со стрелками

Анна Седокова нарисовала острые стрелки — главный тренд в макияже 2022. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новый год – отличный повод, чтобы решиться на эксперименты со стилем. Наряжаться и красится можно ярко, воплощая в жизнь образы звезд – больших модниц. Рассказываем и показываем на примерах артисток, как выглядеть модно в новогоднюю ночь.

Звездный стилист Анвар Очилов отмечает для kp.ru главные тенденции в макияже и прическах: «Главный тренд и на праздники, и на 2022-й год – стрелки. Актуальны все их цвета и виды - растушеванные, грубые, длинные, размашистые, креативные. Вечная классика – макияж smokey eyes, с ним креативят — играйте цветом. Яркие тени растушевывают креативно – выходя за привычные границы. Модный бум – возвращение трендов 80-х: все яркое, нарочитое. Яркие тени или губы, заметно подчеркнутые скулы. Прически актуальны такие, что можно отрепетировать и попробовать сделать самим: высокие пучки, волны, а главное – эффект небрежности».

Ольга Бузова — звезда в модных перьях и с креативной короной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Перья, бусы – шик и блеск

Перья – тренд 2022-го. Дизайнеры рекомендуют их включить в повседневный гардероб. Но этот элемент – отличный способ сделать платье, кофту или даже свитер праздничным. Ольга Бузова в перьях традиционно угадывает модную волну. Даже самая простая прическа становится праздничной, благодаря аксессуарам – диадемы, ободки и другие украшения на голове ассоциируются с кутюром. Эффектные украшения решают сложную задачу для многих женщин – делают образ эксклюзивным. Интересно, что оригинальный ободок можно сочинить самой, используя камни, стразы, бусы и прочую бижутерию.

Ксения Бородина умеет превратить повседневный лук в праздничный. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Акцент на глаза

Ксения Бородина показывает, как легко и со вкусом стать королевой праздника. Самый обычный лук: блузка и юбка или шорты легким движением превращаются в яркий наряд. Бижутерия отличный способ самой стать кутюрье – такое колье с длинными подвесками легко найти и недорого приобрести. Макияж у звезды «Ледникового периода» актуальный – тени с шиммером (со светоотражающими частицами) растушеваны креативно. Для такого smoky eyes важно правильно наложить тени, поэтому сначала нанесите на веки и кожу вокруг праймер или консилер, которые выровняют текстуру кожи, тогда цвет ляжет ровно. Для голубых глаз выбирайте бронзовые, терракотовые, оранжевые тени, шоколадные тона. Для серых – серебряные и черные оттенки, для зеленых глаз – коричневый, бежевый или фиолетовый. Для карих глаз подходят любые оттенки, а идеальными считаются разновидности сливового и фиолетового.

Блестящая Хилькевич наплела кос. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блестящий выход с косой

Анна Хилькевич в блестящем платье нарядилась удачно для семейного ужина. В 2022-м разрешено блистать ярче обычного даже в офисе. Новый год – самая уместная репетиция для экспериментов, когда пайетки, кристаллы и стразы правят балом. У артистки и блогера Хилькевич простая и вечерняя прическа – плетите креативные косы и будете в тренде. Такая прическа – спасение если нет времени вымыть голову перед застольем.

Кружевная Собчак. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кружевная женщина

Ксения Собчак всегда одета по последней моде. Бархат, кружева, шелк и другие натуральные материалы дизайнеры рекомендуют для встречи 2022-го года. У Собчак и платье модное, и расцветка правильная. В новогоднюю ночь актуальны все оттенки голубого, серого, белого, черного, серебристого и бежевого. Можно просто собрать волосы в хвост, но при этом сделать акцент на уши – вот так как Ксения усилила образ.

Прическу как у Лободы легко сделать дома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сетка для звезды

Светлана Лобода демонстрирует самую актуальную прическу для длинных волос – небрежные волны. Чтобы получить такие же – утром 31 декабря моем голову, подсушиваем полотенцем, обрабатываем текстурирующим средством. После этого подсушиваем слегка феном, закручиваем в четыре или шесть пучков (их число зависит от густоты волос) примерно на уровне ушей. Можно заплести косы. Вечером раскручиваем – волны готовы. Наряд у Лободы собрал все тренды 2022-го – сетка, бра и высокие плавки напоказ. Помимо сетки актуальны любые полупрозрачные ткани, не скрывающие специально подобранного бра (они сменили топы) и шорт (или высоких закрытых плавок).

Zivert намалевала губы по модному. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губы во все лицо

Zivert сделала акцент на губы. Певица использует беспроигрышный вариант для любого образа, цветов и настроения. Если вы не хотите или не научились делать сложный макияж для глаз – моделируйте губы. Нарисуйте новый объем в честь праздника. Кстати, приветствуются эксперименты – красим, а потом наносим бесцветный блеск или блески только на нижнюю губу.

Евгения Медведева с актуальным макияжем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стрелочный бум

Фигуристка Евгения Медведева и певица Анна Седокова нарисовали черные длинные стрелки. В макияже сейчас стрелочный бум – можно делать их разноцветными, толстыми, тонкими, классическими, в виде молнии. Приветствуются любые эксперименты. Рисуем хорошо пигментированным водостойким карандашом на предварительно припудренную кожу. Стоит обратить внимание на кобальтово синий – с такими стрелками Белла Хадид ходила на показе Versace. Эффектные приемы: обведенные по контуру глаза с использованием матовых текстур, стрелки контрастных цветов - синий для контура нижнего века и черный для верхнего.

Гоар нарисовала яркие глаза — как у моделей на минувших мировых неделях моды. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Карнавальная ночь

Ночью 31 декабря и взрослые могут наряжаться в карнавальные костюмы. Пиратка Гоар Аветисян демонстрирует очень модный макияж – яркие тени и стрелки. Главное, что выполнен он безупречно – звездный визажист справилась на отлично. Гоар красила Ольгу Бузову и других артистов. Чтобы повторить подобный раскрас – смотрите видеоуроки и отрепетируйте накануне праздника.