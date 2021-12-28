Страшное видео: невестка показала лысую и худую актрису Татьяну Васильеву

Татьяна Васильева - одна из узнаваемых и талантливых актрис, у нее много поклонников. Свой имидж актриса периодически меняет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Татьяна Васильева не перестает удивлять, а иногда и шокировать своих поклонников. Недавно она продемонстрировала новую фотографию, на которой предстала улыбающейся и с абсолютно лысой головой. А на днях невестка звезды театра и кино обнародовала домашнее видео. В кадре сын артистки Филипп бреет голову мамы.

Татьяна Васильева - одна из узнаваемых и талантливых актрис, у нее много поклонников. Свой имидж актриса периодически меняет. Одно время у нее были волосы средней длины, потом она выходила в свет в новом образе - с короткой стрижкой. Но последние пять лет актриса ходит совершенно лысая.

Для ролей или публичных мероприятий знаменитость пользуется париком. Она мастерски перевоплощается в роковых красавиц, хотя для этого ей теперь приходится подолгу находиться в гримерке.

Впрочем, Васильева из тех звезд, которые не стесняются показываться на глаза и в неприглядном виде. Видео уставшей и худой артистки без накладной шевелюры и косметики выставила ее невестка Мария Болонкина.

Сын звезды культовой советской картины "Самая обаятельная и привлекательная", стоя на кухне и вооружившись машинкой, бреет и без того лысую родительницу. Хрупкая артистка на фоне рослого Филиппа выглядит как ребенок. В фанатских пабликах поклонники отмечают, что "страшное видео лучше оставить для семейного просмотра, а не выставлять на всеобщее обозрение".

К слову, недавно коллега актрисы по сцене Ефим Шифрин опубликовал снимок, на котором Васильева блеснула своей естественной красотой. Поклонники отметили, что артистка зачастила с визитами к пластическим хирургам. К тому же в последнее время звезда очень похудела. Возможно, это связано с тем, что она много времени проводит в тренажерном зале в погоне за подтянутой фигурой.

Татьяна Григорьевна, к слову, продолжает пользоваться популярностью у зрителей и считается одной из самых востребованных актрис. Сейчас она редко снимается в кино, зато постоянно гастролирует с антрепризами по стране. При этом всегда выглядит на все сто. В общем, женщина до кончиков ногтей.