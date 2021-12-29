Анекдоты: Мало кто знает, но для украшения квартиры на Новый год достаточно бросить петарду в винегрет

Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», то волноваться на самом деле уже поздно.
* * *
- Что сделает русский болельщик, если его сборная выиграет чемпионат мира по футболу?
- Выключит РlауStаtiоn и ляжет спать.
* * *
Я все понимаю, но зачем вешать в метро рекламу последней модели «Ауди»?!
* * *
- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью.
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь - и кредит ваш.
* * *
Объявление:
«Меняю двухместную палатку на детскую коляску.
Палатка почти новая, была в употреблении один раз».
* * *
Когда женщине-повару предложили руку и сердце, у нее в голове промелькнула пара рецептов.
* * *
Новый год - это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живете отдельно.
* * *
Идет экскурсия по аду, где посетителям в назидание демонстрируют грешников, насильников и убийц, подвергающихся разным суровым наказаниям. Наконец глазам экскурсантов предстает чан с кипящей смолой, в котором спокойно и деловито плавает человек интеллигентной наружности. Заинтригованные, они обращаются к нему с вопросами:
- Вы кто?
- Учитель.
- За что же вы оказались в аду?!
- Ну что вы, разве это ад?..