Будем ездить на автобусе? Как чиновники отбирают наши автомобили

У нас огромная страна, у нас большие расстояния, мы не проведем метро к каждому районному городу, и мы не подведем даже автобусную линию к каждому отдаленному поселку и деревне Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Совсем недавно правительство утвердило новую стратегию развития транспортной отрасли до 2035 года. Документ касается всех видов транспорта, но нам, конечно, особо интересен автомобильный раздел. И хотя Минтранс позже уточнял, что Стратегия лишь определяет долгосрочные планы по развитию транспорта и транспортной сети и не предписывает вводить какие-либо конкретные ограничения, автомобилисты призадумались. Слишком уж однозначные в документе даются формулировки, особенно о пользовании личным транспортом.

Да, автомобилей с каждым годом становится больше, да страдает экология, пешеходам живется несладко, но неужели никакого другого выхода нет, как только планомерно вытеснять с дорог личный транспорт?

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- В Транспортной стратегии, к сожалению, просматривается тенденция к ущемлению частного автотранспорта. Мне такая стратегия не по душе, не только потому что я автомобилист, я ее считаю, в принципе, неправильной. У нас огромная страна, у нас большие расстояния, мы не проведем метро к каждому районному городу, и мы не подведем даже автобусную линию к каждому отдаленному поселку и деревне. Поэтому частный автомобиль, неважно, каким он будет: бензиновым, дизельным, электрическим или газовым - он все равно с нами на долгие годы, и мы никуда от этого не уйдём. И когда государство готовит стратегию, в которой написано, что частный транспорт будут ущемлять и другой альтернативы нет, это, по меньшей мере, недальновидно.

Безусловно, нужно развивать и общественный транспорт, и связку автомобильного общественного транспорта с железнодорожным или речным, но не за счет частных автомобилей. И вообще у нас до сих пор все стратегии были странные, в городах урбанизмом замещают такую многозадачную вещь, как градостроительство. Серьезной градостроительной политики, к сожалению, нет ни в одном городе России! То есть все решается точечно и в основном украшательством. Здесь поставим качели, здесь сделаем клумбу, здесь высадим цветы, но урбанизм градостроительных проблем не решает. А градостроительство сложная вещь, которая планируется на десятилетия и только через длительное время дает реальные плоды. Так вот нужно этим заниматься, потому что в градостроительной политике увязано все: от коммуникаций и рекреационных зон, тех же парков, до линий общественного транспорта и не только общественного, до расселения людей и т. д. Мы сейчас бездумно строим человейники, в которых люди покупают квартиры, многие из этих людей автомобилисты, выбраться из этих человейников с окраины Москвы невозможно, потому что там нет нормального общественного транспорта и люди вынуждены ездить на машинах, и весь этот трафик утром едет ближе к центру города, а вечером - обратно.

А что касается стратегии общефедеральной сети, то нам нужно делать серьезный нацпроект по строительству дорог. Он вроде бы есть, но в нем заложены совсем не те темпы, о которых можно говорить в масштабах нашей страны. У нас львиная доля тех же федеральных дорог - это дороги двухполосные – одна полоса в одном направлении, другая – в противоположном. Каждый обгон и опережение это выезд на полосу встречного движения, то есть риск.

Я считаю, что частный автотранспорт с нами на долгие годы, даже если будут развиваться новые формы пользования, типа, подписки, это все равно частный транспорт. Поэтому Стратегия на долгосрочную перспективу должна не ущемлять частный транспорт, а делать все, чтобы он комфортно сосуществовал с общественной средой, пешеходами и общественным транспортом.