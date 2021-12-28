Антон Горелкин: Netflix уравняли в правах с отечественными игроками в данной сфере

Netflix внесена Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов Фото: Shutterstock

Крупнейшая и одна из самых популярных в мире американская стриминговая платформа Netflix внесена Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов. Это должно обеспечить соблюдение всех требований действующего законодательство нашей страны.

Но какие последствия это повлечет для российского рынка видеоконтента? И что значит данное решение для обычного российского потребителя, который привык к сериалам этой платформы?

Об этом kp.ru поговорил с заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационым технологиям и связи Антоном Горелкиным.

— Антон Вадимович, поясните, к чему этот шаг ведет?

— Это важный и позитивный шаг, я считаю.

— Почему?

— Об этом в течении года просили регулятор и российские игроки рынка онлайн—кинотеатров.

— Отчего такие просьбы?

— Изначально мы видели неравную конкуренцию. Наблюдали ущемление прав российских игроков. Когда они вынуждены были соблюдать требования российского законодательства, связанные, например, с возрастной маркировкой, с требования к информации, а конкуренты — нет.

— В том числе — и Netflix?

— Они, работая по американским законам, широко присутствовали на российском рынке. И россияне активно подписывались и подписываются на их продукцию.

— Они работали здесь, но находились, фактически, в серой зоне?

— В целом, да. Вообще, такое решение регулятора было ожидаемым.

— Как это повлияет на их работу в нашей стране?

— Позитивно, на мой взгляд.

— Меньше их продукта у нас не станет?

— Нет. Но если вы работаете на этом рынке и хотите тут зарабатывать деньги — соблюдайте национальные законы. Весь этот год — это «приземление» иностранных платформ в России.

— Что это значит?

— Уравнивание их в правах с нашими. Закон о «приземлении» платформ начнет действовать со следующего года. Мы еще будем разрабатывать специальное регулирование. Внесение Роскомнадзором Netflix в реестр — это важный шаг уравнивание в правах мирового лидера визуального контента с отечественными игроками в данной сфере. Здесь очевиден положительный момент — крупнейший мировой игрок будет действовать по тем же правилам, что и наши.

— То есть, конкуренция становится равной?

— Да. И важнейшая наша задача — обеспечить именно равные условия работы на российском поле игроков национальных и западных. Важно сохранить наш рынок конкурентным. Ведь в Европе и в Латинской Америке Netflix и другие гиганты — они практически выжгли местные рынки. Мы видим конкурентные преимущества наших компаний. И хотим, чтобы они в будущем активно экспортировали свой продукт. Нам важно, чтобы рынок развивался. И наши игроки росли.

— Это станет ударом по доходам данной платформы на российских просторах?

— Сейчас это прогнозировать сложно. Тот же самый контент, который Netflix производил и экспортировал в Россию, он продолжить создавать и продавать. Но при этом соблюдая все требования нашего законодательства. В частности, к возрастной маркировке.

— Известна ли реакция американцев на это решение?

— Их руководство, я уверен, такое решение от России ожидало. Их планы по экспансии на российский рынок не изменились. У них есть совместное с нами предприятие. Это компания «Развлекательный онлайн — сервис», которая выступает оператором Netflix в России и является частью «Национальной Медиа Группы». Думаю, это партнерство продолжит развиваться. Конкретной реакции американцев мы в паблике пока не видели.