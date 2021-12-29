Что нужно знать, планируя новогоднее застолье с пожилыми родителями

Важно не потерять чувство меры в еде
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В новогодние праздники мы стараемся встретиться семейным кругом, навестить пожилых родственников. Часто их здоровье оставляет желать лучшего. Как не навредить родному человеку?. Как правильно учесть в праздничном меню интересы старшего поколения, рассказывает диетолог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог Екатерина Иванникова.
Так вы сможете рассчитать порции для каждого участника застолья и избежать переедания. Впереди предстоят длинные выходные, а значит застолья будут не только в Новогоднюю ночь, но и во время визитов к родным и близким. Тут важно не потерять чувство меры в еде.
ВАЖНО! Для пожилых людей с хроническими заболеваниями в острой стадии, такими как язвенная болезнь желудка или артериальная гипертензия, требуется особый, индивидуально подобранный рацион не только на новогодние праздники, но и на весь период обострения. С этим вам поможет лечащий врач.
За новогодним столом можно выпить бокал шампанского или легкого вина, если на то нет строгих противопоказаний.
Очень часто у пожилых людей наблюдается снижение аппетита, из-за чего может развиться такой синдром, как недостаточность питания. Это тяжелое состояние вызывает резкую потерю веса, снижение мышечной массы, ухудшение физической формы, а также мышления и памяти.
- Алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит, - говорит kp.ru врач. - Кроме того, бокал игристого под бой курантов в кругу родных и близких подарит положительные эмоции и улучшит настроение. Но здесь важно чувство меры. Как правило, пожилые люди принимают большое количество лекарственных препаратов, которые могут вступать во взаимодействие с этанолом. Алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого. Все это может привести к потере чувства баланса, замедлению реакции, и, соответственно, увеличению риска падения и переломов.
Кандидат медицинских наук, врач эндокринолог Екатерина Иванникова
Обычно в новогоднюю ночь дело до десерта доходит уже глубоко за полночь. С учетом того количества блюд, которые будут съедены к тому времени, сладкое лучше отложить до утра, особенно это касается мучного. Но если очень хочется, то отдайте предпочтение сладостям на основе суфле, желе или фруктов.
Если перед праздниками вы соблюдали диету или постились, то постарайтесь быть более избирательным за праздничным столом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. А уже 2-го и 3-го января можно постепенно возвращаться к своему привычному рациону.
Для улучшения пищеварения можно принять препараты, которые относятся к ферментам, если нет противопоказаний.
- Включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки.
- Пусть на столе будет достаточно воды и безалкогольных напитков.
- Если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить.
- Делайте небольшие промежутки в приеме пищи, выйдите из-за стола, потанцуйте, погуляйте, подвигайтесь и пейте больше воды.
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