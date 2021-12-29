И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла

Главную елку России украшают 3 тысячи метров гирлянд, а вечерами освещают 14 прожекторов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самая высокая

В этом году главную елку России нарядили 22 декабря. Ей 94 года, срублена в подмосковном Щелкове. Перед этим специалисты изучили около 30 деревьев, подходящих под строгие стандарты. Высота выбранной ели 28 метров, а диаметр ствола - 56 см. Местами размах лап достигает 12 метров.

В этот раз украшать елку на Соборной площади Кремля поручили кадетам пожарно-спасательного колледжа МЧС. Было решено, что дерево нарядят по мотивам сказки «Морозко». В итоге ель красуется, закутанная в светодиодную гирлянду длиной около трех километров. На ней висят почти 1,5 тысячи игрушек, окрашенных специальной перламутровой краской, которая позволяет убранству оставаться ярким и красочным в любую погоду.

Самая семейная

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне в Белом доме новогоднюю ель нарядили еще 29 ноября. Контролировала процесс супруга Джо Байдена Джилл. В этом году дизайнеры решили выбрать темой для праздничного убранства «Дары от сердца» - символы проявления доброты и внимания, которые поддерживали американцев в дни пандемии.

Всего в резиденции президента США установили четыре ели. Елка в столовой украшена снимками семейства Байденов, это символизирует ценность семьи. Убранство рождественского дерева в восточном крыле посвящено военным, поэтому оно украшено звездами. Ель в столовой облеплена бабочками - символом просвещения. Еще одна, установленная в Голубой комнате, наряжена в гирлянду из белых летящих птиц.

Всего на декорацию елок ушло два километра гирлянд, 300 свечей, 80 тысяч фонариков и около 10 тысяч игрушек. В украшении принимали участие около ста волонтеров.

Самая политическая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во дворе Елисейского дворца елка появилась 5 декабря. Украшал ее лично президент Франции Эммануэль Макрон в компании супруги Бриджит и министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.

Высота елки не более 11 метров, а ширина - 6 метров. За ее выбор отвечали Французская ассоциация рождественских елок и Межпрофессиональная организация садоводства, флористики и дизайна. В течение двух десятилетий за деревом приглядывали садовники Елисейского дворца, которые добивались идеальной формы и пушистости еловых лап.

В этом году рождественскую ель украсили в сине-золотых тонах. Этот выбор связан с председательством Франции в Совете ЕС в следующем году.

Самая голая

Фото: twitter.com

В Британию главную рождественскую елку по традиции доставили из Норвегии. С 1947 года ель служит знаком благодарности Англии от скандинавов за помощь в годы Второй мировой войны. Дерево, занявшее свое место на Трафальгарской площади в самом сердце Лондона, возвышается на высоту более 20 метров.

Из-за того, что у ели оказалась совсем негустая крона, британцы сравнили ее с прической премьер-министра Бориса Джонсона. Пользователи сети шутили, что в этом году им привезли только часть елки. Власти попытались оправдаться и объяснили, что дерево росло в обычном лесу, поэтому не может быть таким же правильным и пушистым, как те ели, которые выращиваются в питомниках.

Сама экологичная

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии рождественскую ель установили возле бундестага в середине декабря. Лучшую из лучших искали в ста природных парках ФРГ и отыскали в районе Бранденбурга. Для ее украшения были выбраны красно-желтые гирлянды, а также игрушки, которые сделали участники мастерской для людей с ограниченными возможностями и малыши-дошкольники. Убранство напоминает о пандемии коронавируса и сделано из экологичных материалов. Также на дереве можно обнаружить рождественских ангелочков из пластиковых крышек и домики Санта-Клауса, выполненные из пустых банок из-под дезинфекторов.

Елку прозвали «деревом надежды на лучшие времена» и «сердцем демократии».