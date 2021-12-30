Польза от А до Я: 10 зимних суперпродуктов для бодрости и иммунитета

Авокадо - идеальный источник энергии в зимнее время
Фото: Shutterstock
Вместе с экспертом kp.ru, врачом-диетологом Людмилой Денисенко мы составили полезный алфавит из овощей и фруктов, которые помогут в зимние дни поддержать иммунитет и избавиться от хандры.
Если вы думали, что это овощ, то ошибались: «аллигаторова груша» - очень сытный фрукт, богатый медленными углеводами, которые расходуются долго и оставляют длительное ощущение сытости. То есть авокадо - идеальный источник энергии в зимнее время. При этом в нем очень низкое содержание сахара, что делает его идеальным для диабетиков. Также помогает уменьшать «плохой» холестерин.
Что содержит:
Легкоусвояемые мононенасыщенные жирные кислоты, калий, железо, медь, магний, кальций и фосфор. Витамины А, С, Е, Р и группы В.
Как и сколько есть:
Половинку авокадо хотя бы раз в два дня. Можно использовать в овощном салате, тогда его даже можно не заправлять маслом, а тем более майонезом. А еще «здоровые» жиры авокадо позволяют поглощать больше питательных веществ из других продуктов. Также авокадо можно размять и использовать в качестве намазки на бутерброд с рыбой или помидором. Или съесть просто так.
Отлично утоляют голод, снабжают организм энергией и полезными веществами.
Что содержит:
Большое количество витаминов Е и С, и В6.А также большое количество магния и калия. Поэтому бананы так полезны для детей (магний и калий нужны растущим мышцам и костям) и сердечников (магний и калий жизненно необходимы для хорошей работы сердечно-сосудистой системы).
Как и сколько есть.
Один банан раз в два-три дня. Можно во фруктовом салате.
Содержит много антиоксидантов, поэтому рекомендуют как профилактику онкозаболеваний. Также зерна граната мягко снижают артериальное давление.
Что содержит:
Витамины А, С, Е, В5, В3, железо, фолиевую кислоту, калий, антиоксиданты полифенолы.
Как и сколько есть:
В день можно выпивать стакан сока (наполовину разбавленного водой) или съедать половинку граната. Но у него полезны не только зерна и сок, но и кожура, и даже перепонки!
В простудный сезон гранат дезинфицирует рот и горло, потому можно при болях в горле полоскать рот водным отваром из кожуры граната или гранатовым соком. Дубильные вещества из отвара снимают боль, а органические кислоты уничтожают инфекцию. Перепонки из плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему и наладить ночной сон.
В этом огромном семействе крестоцветных практически все – кладезь полезных веществ. В каждом виде (кольраби, брюссельская, краснокочанная, цветная, брокколи и т. п.) своя польза. Особенно полезна в зимний сезон квашенная белокочанная капуста. Она обладает противовоспалительными свойствами, оздоравливает кишечник и поддерживает иммунитет.
Что содержит:
Помимо большого содержания клетчатки, все виды капусты содержат каротин, фолиевую кислоту, калий и его соли, кальций, фосфор и весь набор витаминов, необходимых человеку (по содержанию витамина С все рекорды бьет брюссельская капуста). Редкий витамин U способствуют заживлению ран, в том числе язвы желудка двенадцатиперстной кишки. Кстати, именно в капусте все полезные витамины сохраняются дольше всего — целый год до нового урожая.
А также незаменимые аминокислоты (лизин, треонин, метионин), необходимые для кроветворения, роста и восстановления тканей.
Помимо большого содержания клетчатки, все виды капусты содержат каротин, фолиевую кислоту, калий и его соли, кальций, фосфор и весь набор витаминов
Фото: Shutterstock
Как и сколько есть:
Благодаря видовому разнообразию — как угодно: в супах, салатах, сыром, запеченном, жаренном виде.
Наши зимние овощи: свекла, морковь, картофель, репа и редька и т.д.
Что содержат:
Полезную клетчатку, пектин, органические кислоты, необходимые для нормальной работы ЖКТ. Множество различных минералов, витамины (особенно А, С, фолиевую кислоту). И главное, что во всех корнеплодах минералы содержатся в оптимальных для усвоения количествах. Хлорофилл, содержащийся в зеленых овощах, необходим для иммунитета, повышает уровень кислорода в крови.
Как и сколько есть:
ВОЗ рекомендует в день не менее пяти порций овощей и фруктов. Оптимальное решение — наш родной винегрет. А также салат из моркови и яблок, запеченный картофель... Вариантов — масса!
Что содержат:
Растительные белки, углеводы, пищевые волокна и жир с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, витамин Е, витамины группы В, калий, магний, кальций, фосфор, железо, марганец, медь, незаменимые аминокислоты. Кстати, микроэлементов в некоторых из них содержится почти в три раза больше, чем во фруктах.
Как и сколько есть:
Свыше 100 г орехов в один прием организм не усваивает. И природа это предусмотрела: именно это количество обеспечивает нашу суточную потребность в полноценном белке. Вовсе не обязательно есть орехи каждый день, но пару раз в неделю горсть разных орешков или семечек будет очень полезной.
Один из ценнейших диетических продуктов. Клетчатку этого овоща легко усваивает даже ослабленный организм, поэтому блюда из тыквы рекомендуют для лечебного и профилактического питания, а также при малокровии и атеросклерозе.
Что содержит:
Витамины С, А (почти столько же, сколько в моркови), группы В, калий, кальций, магний, железо, цинк, кобальт. И очень много ценного для иммунитета витамина D.
Как и сколько есть:
После болезни желательно каждый день. Сладкие сорта можно есть даже в сыром виде самостоятельно или в салате. Добавлять в различные каши (или готовить каши внутри тыквы). Делать цукаты (сушить в духовке).
Что содержат:
Витамины (практически весь набор), клетчатка, пектины, минералы, антиоксиданты, фитонциды. Вещества, содержащиеся в цитрусовых, улучшают работу пищеварительного тракта, обладают антимикробным действием. Фитонциды - киллеры вредных микроорганизмов, что особенно важно в период пандемии и простудный сезон.
Флавоноиды цитрусовых борются со свободными радикалами и помогут вам усваивать железо из других продуктов.
Как и сколько есть:
Если нет проблем с ЖКТ, в любом виде и сколько захотите. Полезно приправлять салаты соком лимона и лайма. Добавлять апельсины во фруктовый салат. Ешьте грейпфрут, помело или свити на десерт.
Кстати, эфирные масла с ароматом цитрусовых – мощные стимуляторы, они придают сил, заряжают бодростью.
Самый популярный и распространенный источник минеральных веществ. В год рекомендуют съедать не менее 48 килограммов яблок в свежем и переработанном виде, чтобы наполнить организм необходимыми веществами. Исследования показали, что у людей, кто регулярно ест яблоки, легкие функционируют лучше, чем у других. И риск астмы значительно ниже.
Что содержит:
Калий, фосфор, кальций, магний, натрий, много железа и витаминов (С, Е, каротин, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота) в легко усвояемой форме и в оптимальных сочетаниях.
Как и сколько есть:
Количество ограничивается только вашими вкусовыми предпочтениями.
Яблоки предпочтительнее есть сырыми, вместе с кожурой, поскольку кожура и мякоть прямо под кожурой содержит больше флавоноидов, витамина С и пектина. Нарезание фруктов снижает количество витамина С - поверхность яблока становится коричневой. Это признак окисления, через которое теряется полезный витамин.
Благодаря современным методам шоковой заморозки ягоды сохраняют все свои полезные свойства, антиоксиданты и витамины. А кроме того, это еще и очень вкусно!
Что содержат:
Чемпионы по содержанию витамина С, а также флавоноидов, полифенолов и антиоксидантов. В наших зимних ягодах — облепихе, клюкве и бруснике — более 50 полезных органических соединений, катехинов, минеральных солей, пектиновых и дубильных веществ, органических кислот.
Как и сколько есть:
Разморозьте и добавьте в йогурт или творог, и получите мощную подмогу для иммунитета в виде витаминов, минералов, антиоксидантов и пектинов. Варите морсы, делайте соусы, добавляйте в чай. Или ешьте просто так - в размороженном свежем виде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рацион правильного питания на каждый день
Как составить меню, учитывающее все особенности и потребности (подробности)