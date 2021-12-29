Вопрос дня: Чего вам пожелать в новом году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Я, помимо того что комсомолка и отличница, еще и мама. Хочется пожелать своим детям успеха - и тогда я буду счастлива. А себе - больше времени на то, чтобы остановиться и подумать. Я с друзьями в Архызе встречу Новый год и Рождество - и эти ожидаемые удивительные ощущения хочется перенести на весь год.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Надо пожелать поменьше адреналина. Он в голову бьет - и я злой становлюсь. Побольше бы комфорта с окружающим миром. Хочется пережить нахлынувшие напасти, и не только ковидные. Побольше думать о себе. И пожелаю прекратить катастрофические прогнозы.

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ, лидер «Аквариума»:

- Надо пожелать на 2022-й впустить нашего ирландского флейтиста Брайана Финнегана в Россию. Он летел в Москву, но его развернули обратно. Так быть не должно. Но шанс, что он сможет приехать в Россию, остается . Он член группы «Аквариум» уже 12 лет, и в новом году мы ждем его.

Лев ЛЕЩЕНКО, певец, продюсер, педагог:

- На переднем плане - душевное спокойствие и здоровье. И физическое, конечно. Раньше это как-то дежурно звучало. А сейчас очень актуально - пожелание здоровья и благоденствия.

Евгений ВОДОЛАЗКИН, лауреат «Большой книги»:

- Вдохновения и здоровья. Ситуация в мире непростая - и надежды пока нет. Но человеку свойственно надеяться.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Удачи. И пожелаю любимую испанскую поговорку: здоровья, денег и любви. Гиппеаструмы зацветают в зиму - и пусть они цветут долго. Пусть люди сажают цветы на подоконниках и деревья под окнами и не засеивают окурками и ошметками окрестности подъездов.

Бедрос КИРКОРОВ, народный артист РФ:

- Я хочу петь все песни, которые я пел много лет. И не один концерт, и не два . И Филипп мне будет петь в этот год. А мой главный новогодний тост - здоровья себе и близким. Я трижды встречался с Вангой, и она кое-что говорила про будущее России. То лучшее, что она предсказала, обязательно сбудется.