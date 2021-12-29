Арнольд Шварцнеггер получил свидетельство о разводе

Арнольд Шварцнеггер и Мария Шрайвер в 2006 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

74-летний Арнольд Шварцнеггер наконец-то официально получил статус разведенного мужчины.

Теперь уже бывшая супруга бодибилдера, актера и экс-губернатора Калифорнии Мария Шрайвер подала заявление на развод еще в 2011 году, сославшись на «непримиримые разногласия в семье».

Процесс развода длился долгих 10 лет, такая задержка была связана с урегулированием имущественных отношений бывших супругов.

Мария Шрайвер – известная в США журналист. В отличие от Шварцнеггера – иммигранта из Австрии, родившегося в обычной семье, она принадлежит к элите американского общества. Шрайвер является членом семьи Кеннеди, приходясь племянницей 35-му президенту США Джону Кеннеди.

Процесс развода растянулся на 10 лет, бывшие супруги вели долгие переговоры о разделе имущества. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шрайвер подала на развод после того, как ей стало известно о том, что Шварцнеггер вступил в интимную связь с работавшей в их доме горничной, которая родила от него ребенка.

У Марии и Арнольда – четверо общих детей – две дочери и два сына.

Несмотря на развод, Шварцнеггеру и Шрайвер удалось сохранить дружеские отношения, иногда они проводят вместе выходные, а в прошлом году Мария даже пришла на вечеринку по случаю дня рождения бывшего мужа.