Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире29 декабря 2021 5:05

Женщины спровоцировали драку депутатов парламента Иордании

Потасовка завязалась после обсуждения вопроса равноправия полов
Юрий МАЙБОРОДА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В зале заседаний парламента Иордании подрались депутаты.

В зале заседаний парламента Иордании подрались депутаты.

Фото: Youtube

Заседание парламентской комиссии в Иордании переросло в массовую потасовку. Ринуться врукопашную депутатов заставили непримиримые разногласия по вопросу равенства полов в королевстве.

Комиссия занимается подготовкой поправок к конституции государства, и конфликт произошел уже при рассмотрении первой главы основного закона. Так, часть депутатов предложила использовать формулировку «иорданцы и иорданки», дабы подчеркнуть равенство полов в стране. Другая же часть народных избранников была категорически против нововведения.

По видео, на котором запечатлена драка депутатов, сложно понять, чья точка зрения победила, однако есть предположение, что готовить поправки к конституции иорданские депутаты будут долго.

Государственной религией Иордании является ислам – его в стране исповедуют порядка 92% населения. Еще 6% граждан страны составляют христиане и 2% представители других религий.

По утверждению россиянок, вышедших замуж за иорданцев и перебравшихся на ПМЖ в королевство, различия в культуре европейских и арабских стран, в частности в отношении к женщинам, обусловлены не столько религиозными требованиями, сколько исторически сложившимися традициями, согласно которым большинство женщин заняты семьей и домом.

При этом безработица в стране достаточно высока даже среди мужчин и считается правительством страны одной из трех основных проблем. Две другие – большой внешний долг и низкий уровень жизни населения.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ