Женщины спровоцировали драку депутатов парламента Иордании

В зале заседаний парламента Иордании подрались депутаты. Фото: Youtube

Заседание парламентской комиссии в Иордании переросло в массовую потасовку. Ринуться врукопашную депутатов заставили непримиримые разногласия по вопросу равенства полов в королевстве.

Комиссия занимается подготовкой поправок к конституции государства, и конфликт произошел уже при рассмотрении первой главы основного закона. Так, часть депутатов предложила использовать формулировку «иорданцы и иорданки», дабы подчеркнуть равенство полов в стране. Другая же часть народных избранников была категорически против нововведения.

По видео, на котором запечатлена драка депутатов, сложно понять, чья точка зрения победила, однако есть предположение, что готовить поправки к конституции иорданские депутаты будут долго.

Государственной религией Иордании является ислам – его в стране исповедуют порядка 92% населения. Еще 6% граждан страны составляют христиане и 2% представители других религий.

По утверждению россиянок, вышедших замуж за иорданцев и перебравшихся на ПМЖ в королевство, различия в культуре европейских и арабских стран, в частности в отношении к женщинам, обусловлены не столько религиозными требованиями, сколько исторически сложившимися традициями, согласно которым большинство женщин заняты семьей и домом.

При этом безработица в стране достаточно высока даже среди мужчин и считается правительством страны одной из трех основных проблем. Две другие – большой внешний долг и низкий уровень жизни населения.